Новости Беларуси. Договорная база двустороннего сотрудничества насчитывает три десятка документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам встречи во Дворце Независимости договоренностей стало больше.

Так, подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции, согласованы программы в сфере образования, технического сотрудничества. Стороны уверены, что по результатам переговоров государства найдут новые точки соприкосновения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря о перспективах белорусско-кубинского сотрудничества, необходимо отметить ряд направлений. Традиционно важной сферой нашего взаимодействия является сельское хозяйство. Кубинские аграрии – частые и всегда желанные гости в Беларуси. Мы готовы делиться своим передовым опытом, знаниями, технологиями, которые представляют для вас интерес. Это в равной степени касается и продукции сельскохозяйственного машиностроения, которая еще с советских времен хорошо известна на Острове Свободы.

Понимая важность белорусских товаров для Кубы, мы в весьма непростых для нас условиях решили вопрос о предоставлении кредитов для финансирования поставок на максимально выгодных условиях. Это позволило нам реализовать ряд совместных интересных проектов.

Уже отработаны очередные контракты на сумму более 30 миллионов евро. Причем не только в области сельского хозяйства. Подписано соглашение о поставке на Кубу белорусских станков, обсуждается возможность создания совместного производства бытовой техники. Список можно продолжать. У нас создана правовая база на основе лучших мировых практик, развивается цифровая инфраструктура. В целях максимальной интеграции знаний, передового опыта и технологий в экономику совершенствуется система образования. Мы предлагаем реализовать имеющийся потенциал в этой области на принципах взаимодополняемости.

Данные экономической статистики свидетельствуют о том, что возможности торговли Беларуси и Кубы используются нами далеко не в полной мере. Поэтому мы с вами и приняли решения, что на короткую перспективу, до следующего моего визита на Кубу, наши представители правительств разработают дорожную карту, план действий, исполнение которого мы можем проконтролировать во время моего визита на Кубу.

Отметим, официальные Минск и Гавана успешно сотрудничают и на международной арене. При активном содействии Кубы Беларусь в качестве наблюдателя вступила в Ассоциацию карибских государств. У стран также совпадают позиции по актуальным вопросам современного мира.