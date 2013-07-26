Александр Лукашенко ответил на вопросы о коррупции в строительстве, африканской чуме, реформе православной церкви, Китайско-белорусском парке и о Сноудене

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов после знакомства с ходом строительства минского аквапарка. Один из них касался проблем в строительной отрасли. Президент заявил, что власти будут вести беспощадную борьбу с коррупцией в этой сфере. И выразил уверенность, что проблемы будут решены в ближайшее время.

К слову, около 80 уголовных дел возбуждено в этой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что мы оздоровим строительную отрасль, в этом нет никаких сомнений. Что касается проблем коррумпированности некоторых чиновников, как Вы сказали, а они не некоторые, их уже немало, должен сказать, что в общем-то в мире такого опыта нет, чтобы полностью что-то там оздоровить и сохранить страну или ту или иную отрасль и беречь от коррупции. Такого опыта нет. И как бы тут ни кичились некоторые, те, кто нас критикуют, в России, на Западе, в Америке, им далеко до того уровня борьбы с коррупцией, которая общепризнанна в Беларуси. Строительная отрасль у нас – я уже об это не единожды говорил – не просто больна и не просто хронически больна. У нас такая отрасль, которая вообще не должна быть в наше чистом обществе и в нашей чистой стране. Поэтому, что касается строительной отрасли, как бы кто-то хотел этого или не хотел, мы её приведём в чувства и оздоровим. Она будет работать в интересах народа. Но терпеть сплошные жалобы от людей я, как Президент, не намерен. Это мои люди, это мои избиратели. Я обязан реагировать на общественное мнение, притом хотя бы по минимуму. Ведь люди не просят там от строителей неизвестно что. Они просят: «Вот мы с вами договорились, сдайте объект в срок и за ту цену, за которую мы с вами договорились. И качественный объект, качественную квартиру отдайте мне». Вот мы и требуем это. И я думаю, что очень многие уже поняли, что шутить мы ни с кем не намерены. Сегодня председатель комитета докладывал, что возбуждено уже около восьми десятков уголовных дел только в этой сфере. И мы пройдёмся тут гусеницами самого тяжёлого танка, начиная от чиновников, через проектировщиков, строителей, но мы выровняем это место так, что народ к нам претензий иметь не будет. И это только начало, в третий раз говорю. Все процессы, которые сегодня вызывают озабоченность наших людей, будут основательно проанализированы, всё, что там происходит, и наведён идеальный порядок. Так, как должно быть в Беларуси. Частные структуры, они должны понимать, что они свой имидж заработали отрицательный, и мы всё больше будем отказываться от частных застройщиков, будем концентрироваться на крупных государственных строительных компаниях. Они будут получать подряд. Ты хочешь строить, частное лицо, пожалуйста, строй. Но покажи, где твоя строительная организация или, в крайнем случае, где твои деньги, за которые ты хочешь что-то у нас построить. И так далее. Просто так уже ты не придёшь, не скажешь «вот я хочу, я построю», как это было раньше. Берёт землю, берёт площадку, потом перепродаёт её, не выходит на неё, а если и вышел, начинает людей «доить» на всю катушку. Ничего не построил, потом опять с людей рвёт деньги. Этого больше не будет. Если будет, я уже прямо и жёстко сказал, будем применять карательные меры, для того чтобы люди на нас не обижались.

Православная Церковь нуждается в реформировании. Отметил Глава государства, отвечая на вопрос о предстоящем праздновании 1025-летия Крещения Руси. Не утратило ли сегодня христианство свою актуальность и может ли служить дальнейшему сближению наших славянских народов?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После распада Советского Союза, а это всё-таки фундамент, оплот был славянства вообще, церковь сыграла огромную роль в том, что мы не стали воевать друг с другом. Заслуга здесь её великая. Меняется мир, и церковь должна меняться. Мне кажется, что мы накануне реформы, некой реформы, пусть спокойной, эволюционной, постепенной реформы православной церкви. И может, не только православной церкви. Слава Богу, наша церковь не болеет той заразой, которой заболела церковь на Западе. Вы об этом все слышали. И педофилия, и голубизна, и розовые там, и зелёные – там чёрт знает что сегодня творится. Слава Богу, у нас таких масштабов нет. Но заболевать мы уже начинаем, понимаете? И я думаю, православная церковь здесь, в том числе с государством, не дорабатывает. Мы можем потерять целое поколение молодёжи. Кстати, и Папа Франциск об этом говорил. Я сторонник, чтобы наша церковь постепенно реформировалась. Начиная от языка церковного. Очень долгие длительные эти молебны, служения, проповеди эти, а ведь взрослое поколение, много старушек, они просто не выдерживают этого. Надо быть более краткими, более компактными, более современными. Я против того, чтобы в церкви люди приходили, вот у нас в православной церкви, 2-3 часа проповеди, молебен там или что, и они стоят на ногах, не присесть нигде. Ну, что это такое? Я против того, чтобы церковь строила громаднейшие храмы. Мы вот это вот должны, для детей храмы строить, для того чтобы они тут оздоравливались. Должны быть уютные, для души храмы. Не надо довлеть над человеком. Это моя точка зрения. Вы у меня спросили, я искренне отвечаю, может быть, я не прав, но я считаю, что церковь любой конфессии должна идти рядом с обществом, не потакая недостаткам общества. Она должна бороться против недостатков общества, но ни в коем случае не отставать от общего развития. И говорю это открыто, потому что у нас сегодня очень молодой и активный патриарх. Патриарх Кирилл, которого я очень хорошо знаю, и, наверное, могу смело сказать, что я дружен с этим человеком. Это спортивный человек. Не представляете. Ну, что такое 4,5–5 км проплыть сразу? В открытом море. Это не в бассейне, в открытом море. Это человек, который может забраться на любую гору. Это абсолютно здравый человек, это умница-человек. И самое главное – самый молодой патриарх, которого уважает молодёжь. И ему сегодня, вот если он сейчас потеряет время или не убедит своих там, своё окружение, паству свою, что надо потихоньку реформироваться, наверное, нескоро мы вернёмся к этому вопросу.

Президент призывает не делать катастрофу из ситуации с африканской чумой свиней. Очаги заболевания определены и ведётся работа по предупреждению распространения вируса среди диких животных. Александр Лукашенко отметил, что эта беда пришла в Беларусь со стороны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта беда к нам пришла со стороны. Я не хочу никого обвинять. Вы уже знаете о распространении чумы у наших соседей – в Украине и России. Мы уже вынуждены закрыть свою родную, считайте, Псковскую область, и оттуда не обмениваемся кормами, не получаем никаких других продуктов питания и так далее, что касается свинины. Но откуда бы эта беда не пришла, это говорит о том, что мир очень взаимоувязан. Нам придется с этим бороться. Не вижу здесь никакой катастрофы, как это обычно раскручивается. Я не специалист, но вирус погибает при 60-градусной температуре, поэтому достаточно термической обработки, чтобы вирус погиб. Но я с чисто житейских соображений рекомендовал бы правительству посмотреть на то, чтобы мы, если у нас где-то какой-то очаг, они уже определены точно, даже европейцы вчера признали: «Учитесь у белорусов бороться с этой заразой». Даже Запад нас ставит в пример. Но нас больше население беспокоит, на комплексах мы порядок наведем, это проще. Я бы порекомендовал, чтобы они просто обратились к людям и сказали: «Дорогие мои, пока это горе к вам еще не пришло, давайте мы отправим на убой домашних свиней. Или мы заберем (государство ведь немалые деньги платит) осуществлять забой, или вы сами дома. Не в декабре- ноябре, как обычно, а в августе. Сделайте это». Мы сейчас работаем с населением, чтобы очаги не имели распространения. И работаем по диким животным, для них же преград нет, особенно для дикого кабана. Наверное, ни у кого нет столько диких кабанов, сколько у нас. Они мигрируют. Что касается комбикормов, то тут проще. Надо кормить своими комбикормами, а с добавками работать более аккуратно и проверять. Это тоже не проблема. Главное – это население и дикие животные. Эффективно надо бороться против этой заразы, хоть она и не вредна для человека. Я не вижу здесь особых проблем, в этом направлении мы очень жестко действуем. Комитету госбезопасности и прокуратуре поручено осуществлять контроль за деятельностью всех структур, начиная правительством и заканчивая ветеринарным врачом конкретного участка. Поэтому не переживайте: кушали шашлык из свинины и кушайте. Только не покупайте мясо на улице, лучше на рынке и в магазинах.

Александр Лукашенко возлагает большие надежды на Китайско-белорусский индустриальный парк. Отвечая на вопрос журналистов, Президент назвал его одним из важнейших совместных проектов нашей республики и КНР. Речь идёт о полном цикле производства высокотехнологичной продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если говорить о строительных объектах, то мы просили, чтобы они на Лебяжьем нам построили по их современным технологиям квартал. Для наших людей эти квартиры будут проданы. Это строит компания, и наши участвуют в этом строительстве за кредиты КНР. Затем эти квартиры будут распроданы все. Я, будучи на олимпиаде, попросил построить их гостиницу «Пекин», такую, как я видел: шикарную, красивую… Чтобы в центре Европы такая гостиница появилась. Я поговорил с их президентом, а он попросил одну из компаний изучить вопросы и построить. Самая перспективная, самая важная стройка – это Белорусско-китайский технопарк. То есть это будет промышленная зона. Там будут сосредоточены предприятия. Не только китайские, а со всего мира и высочайшего уровня, предприятия завтрашнего дня. Я предупредил наших китайских друзей: нам «отвертка» не нужна. У нас людей не хватает в сельском хозяйстве, в промышленности, в строительстве. Поэтому у нас не стоит вопрос создать рабочие места, чтобы просто занять человека. У нас высокого уровня специалисты, образование, школы. Я уже накануне говорил, что если мы здесь произведем обычные ботинки, они никому не нужны. Они производятся здесь. Мы завтра их не продадим. Если мы произведем обычный автомобиль, он завтра тоже не будет реализован. Тем более с этого технопарка мы будем торговать с Европой и Америкой. А там вы знаете, какой спрос. Нам надо создавать высокого уровня продукт. Первым об этом сказал Президент Китая. Он заявил: «Мы готовы здесь разрабатывать мозгами, проектировать, создавать и продавать продукт и товар». Специалисты прогнозируют, что это будет порядка 50 млрд. долларов – продукт, который пойдет на экспорт. Это столько, сколько мы сегодня производим и экспортируем. Тогда мы никаких не будет иметь проблем с валютой. Поэтому нам очень нужен этот технопарк, для того чтобы притащить сюда инвестиции высокотехнологичных компаний, чтобы мы смогли осуществить определенный скачок на более высокий уровень развития, чтобы наша страна это могла осуществить. Вы можете спросить, почему такие настороженности? Потому что очень много желающих и претендентов было на этот технопарк. Но наши китайские друзья приняли решение: будем строить в Беларуси. Это не только наша заслуга, хотя если бы не было условий, то они бы не пошли на это. Китайцы – люди осторожные. Но для них у нас очень выгодное географическое положение. Логистика исключительная с территории Беларуси – на запад, на восток, на юг и на север. Поэтому нам надо благодарить их за то, что из многих претендентов они определили на строительство нашу страну. А кричать, что земли не хватит и так далее, не надо: всего всем хватит. И людей мы своим ущемлять не будем, и обижать тоже не будем. Если кому-то неудобно будет соседствовать с этим парком (дачный домик и так далее), мы представим в лучших условия для этого человека землю.

Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника белорусских спецслужб, который работал на иностранные государства. Отвечая на вопрос журналистов, Президент объяснил, что считает бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена предателем, но, тем не менее, советует руководству России предоставить ему политическое убежище.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, я больше всего бы не хотел ввязываться в эту политику по Сноудену. Я впервые публично говорю на эту тему. Моя позиция. Что касается Сноудена: работал в спецслужбах не один год. более того, когда он туда устраивался на работу, он четко представлял, чем ему придется заниматься и чем занимаются спецслужбы вообще и американские в частности. Его готовили, он учился, он знал, что спецслужбы не только «раздевают» человека, но его слушают, просвечивают и так далее. Он это знал. Поэтому коль ты пришел туда работать - работай. Но если ты хочешь заниматься правозащитной деятельностью, проталкивать некие права человека, то тебе надо уволиться из спецслужбы и пойти в нашу «Хартию» или еще там какие-то организации есть. Но коль ты носитель секретной информации, и ты туда пришел и подписал договор и контракт, и ты работаешь там, то ты не имеешь права вести себя соответствующим образом. Вот так бы я оценил поступок Сноудена. Для нас это актуально. Недавно мы задержали одного из предателей, которые служил в спецслужбе, и он через представителей католической церкви был связан с иностранными гражданами. Он не только сдавал информацию, но из-за его деятельности пострадали люди, которые работают за границей. Это как называется? С нашей точки зрения это предательство? Предательство. Почему с американской точки зрения Сноудена нельзя оценить как предателя? Находясь на службе в таких структурах, ты не имел права так поступать. Тем более сдавать информацию, которую эта спецслужба имела, иностранным или другим государствам и вообще выносить ее за стены. Что касается американцев, то они за что боролись, на то и напоролись. Вы (американцы) везде кричите, что вы - оплот прав человека. Так какие же это права человека? Ладно бы, белорусов и россиян прослушивали, но они же всю Западную Европу перелопачивали, фильтровали в сутки по 500 млн звонков. Это же какую систему надо иметь! Почему вы вмешивались в частную жизнь людей?! Может это и оправданно, так вы же тогда нас не обвиняйте в несоблюдении прав человека. Никаких прав человека там нет, сплошные нарушения, и дело Сноудена это подтверждает, и не только это дело. Возьмите, когда они в Бушере атомную станцию парализовали. Кто это сделал? Ясно кто. А если бы взорвалось? Поэтому то, что произошло со Сноуденом ранее и позже этого , - это блеф. Это одно из направлений борьбы американцев и Запада против неугодных стран. То, что они творят с правами человека, с людьми вообще, недопустимо. Вот позиция моя по американцам.

Теперь по россиянам. Беда. Раскрутили эту тему, и, наверное, сегодня руководство России уже не знает, что с этим Сноуденом делать. Я бы на месте россиян особо в этом плане не напрягался, а предоставил ему политическое убежище. Почему? Потому что они сотни таких предателей, даже похлеще, чем Сноуден, «приютили». Сколько забрали отсюда секретов, сколько террористов, которых Россия требует выдать, у себя приютили и не выдают? Называйте конкретные фамилии. Что же вы Путину предъявляете претензии, что он себя якобы неправильно ведет. Правильно ведет. Давно надо было предоставить политическое убежище. Тогда бы вы знали, что мир глобален, взаимозависим, и если террорист в России, то завтра он что-то сотворит в Америке. Недавно факты такие были. Поэтому на месте российского руководства я бы действовал более решительно в этом плане, и это было бы оправданно. Вот моя позиция, если говорить по данной теме.