«Капуста, картофель будут в цене». Фермер рассказал, при каких условиях его предприятие может быть прибыльным

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Владимир Крапивка:

Прибыльное, если мы продаем за рубеж, в Россию. Я уже 18 лет фермер, 10 лет руководитель, зам 10 лет. Ни разу, сколько я себя помню, не было, чтобы овощей и продукции в Беларуси не хватало. В 2021 году сделали запрет. Капуста осталась у людей, морковка, лук остались.

Кирилл Казаков:

Люди хотят продавать дороже. Это нормальная практика. Вырастил – хочу продать дороже. Президент сказал: нет, цены остановить. Ваша реакция на это?

Владимир Крапивка:

Можно остановить, опустить, крестьянам сократить производство. В этом году стопроцентно капуста, картофель будут в цене, потому что год тяжелый, оно все постарело, потому что большое количество было высоких температур. Будет продукция портиться не по дням, а по часам. Правильно сказал Президент, что надо навести порядок в торговле. А производитель? Удобрения выросли в 2-3 раза, яды выросли в 1,5-2 раза, техника и запчасти выросли в 3 раза. Как можно оставить ту же цену? Это абсурдно.

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