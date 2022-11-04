Александр Лукашенко знакомится с производством Белорусской национальной биотехнологической корпорации

Новые цеха протестированы, до этого они работали в опытно-промышленном режиме почти год и показали хороший результат, в том числе и финансовый. Мощности БНБК уже позволяют получать около миллиона тонн комбикормов и 100 тысяч тонн аминокислот. Они подходят для всех видов животных, птиц и рыб. Проект является крупнейшим и уникальным агропромышленным комплексом не только в Беларуси, но и на территории всего бывшего СССР.

Василина Ахрамович, директор по экономике и финансам БНБК:

При выходе на полную мощность мы планируем производить более 1,5 миллиарда белорусских рублей. Конечно, для этого нам нужно было сформировать коллектив. На сегодня у нас уже трудятся 1 700 человек.

Проект очень разнообразный, он включает в себя 96 отдельно стоящих зданий и сооружений, две производственные зоны, 16 отдельных производств, которые соединены в единый технологический цикл, который обслуживают пять отдельных инфраструктурных подразделений. Масштабы колоссальные, они поражают. Но мы не боимся, мы идем вперед, мы запустились.