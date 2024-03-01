Роман Головченко поручил ускорить строительство индустриального парка в Пинске

Ключ в развитии регионов – это промышленность. На выпуск востребованной продукции руководителей предприятий ориентирует правительство. Поиск инвестиций и обновление основных средств – залог успешной работы сектора. Об этом 1 марта говорили в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой высокотехнологичного завода по разработке и производству аккумуляторных батарей. В рамках поручения Президента «Один район – один проект» завод расширил производство аккумуляторов. Предложение государства оказалось выгодным для предприятия, как подчеркнул Роман Головченко. Первый пусковой комплекс уже работает, на очереди второй.

Сергей Дубновицкий, директор предприятия по выпуску аккумуляторных батарей:

На начало реализации проекта работало на предприятии порядка 100 человек, на данный момент работает более 200. К концу года, после реализации второго этапа развития, планируем получить рабочие места – до 300. И дальше будем развиваться.

В планах у предприятия выпуск новых видов аккумуляторов и строительство завода по производству пластиковых комплектующих. Их пока импортируют. Также премьер-министр посетил одно из производств «Амкодор», где обсудили импортозамещение. Конструкторское бюро позволяет ежегодно презентовать 2-3 новинки в машиностроении. Осваивают новые виды продукции, которые соответствуют мировым аналогам. Также в Пинске создают индустриальный парк. Поручение от премьер-министра – ускорить его строительство.