Прямой эфир

Роман Головченко поручил ускорить строительство индустриального парка в Пинске

01 марта 2024 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ключ в развитии регионов – это промышленность. На выпуск востребованной продукции руководителей предприятий ориентирует правительство. Поиск инвестиций и обновление основных средств – залог успешной работы сектора. Об этом 1 марта говорили в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко поручил ускорить строительство индустриального парка в Пинске-1

Премьер-министр Беларуси ознакомился с работой высокотехнологичного завода по разработке и производству аккумуляторных батарей. В рамках поручения Президента «Один район – один проект» завод расширил производство аккумуляторов. Предложение государства оказалось выгодным для предприятия, как подчеркнул Роман Головченко. Первый пусковой комплекс уже работает, на очереди второй.

Роман Головченко поручил ускорить строительство индустриального парка в Пинске-4

Сергей Дубновицкий, директор предприятия по выпуску аккумуляторных батарей:
На начало реализации проекта работало на предприятии порядка 100 человек, на данный момент работает более 200. К концу года, после реализации второго этапа развития, планируем получить рабочие места – до 300. И дальше будем развиваться.

В планах у предприятия выпуск новых видов аккумуляторов и строительство завода по производству пластиковых комплектующих. Их пока импортируют. Также премьер-министр посетил одно из производств «Амкодор», где обсудили импортозамещение. Конструкторское бюро позволяет ежегодно презентовать 2-3 новинки в машиностроении. Осваивают новые виды продукции, которые соответствуют мировым аналогам. Также в Пинске создают индустриальный парк. Поручение от премьер-министра – ускорить его строительство.

Роман Головченко поручил ускорить строительство индустриального парка в Пинске-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Я жестко потребовал ускорить работу над завершением согласования всей проектной, разрешительной документации. С тем, чтобы в текущем году по крайней мере первые площади парка были сданы. Тем более что спрос на них есть. У меня нет сомнений, что это будет очень востребованная территория. И один из важнейших источников роста для Пинска. Имею в виду для роста экономического и его развития. Поэтому надо ускоряться, бежать быстрее – в этом ключ успеха.

Роман Головченко поручил ускорить строительство индустриального парка в Пинске-10

Пинск – один из городов с населением свыше 80 тысяч человек, для которых разработали программу ускоренного социально-экономического развития. Детально работу экономики города обсудили уже во время совещания, на котором премьер-министр озвучил задачи для местных органов власти.

# Предприятия Беларуси # общество # Роман Головченко

Другие новости рубрики

Все новости
Дочка заболела сахарным диабетом. Белорусская семья создала центр помощи детям с таким диагнозом
01 марта 2024 16:51

Дочка заболела сахарным диабетом. Белорусская семья создала центр помощи детям с таким диагнозом

Первое заседание сессии депутатов Палаты представителей нового созыва запланировано на 22 марта – ЦИК
01 марта 2024 16:49

Первое заседание сессии депутатов Палаты представителей нового созыва запланировано на 22 марта – ЦИК

Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье
01 марта 2024 16:43

Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье