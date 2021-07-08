ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины

COVID-19 распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия явно далека от завершения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш в очередной раз призвал создать глобальный план вакцинации, чтобы как минимум удвоить производство препаратов и обеспечить их справедливое распределение.

Эпидобстановка в отдельных регионах ухудшается. Распространение штамма «Дельта» вызвало всплеск заражений в Европе. В Германии и США на него приходится более половины заболеваний.

На фоне роста зараженных бьют тревогу и власти Кипра. Всплеск связывают с массовыми мероприятиями, участие в которых принимает много непривитых молодых людей. Принято решение ужесточить карантинные меры.

В Токио между тем вводят режим ЧС.