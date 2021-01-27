В чём схожи Беларусь и Китай и почему страны связывает «всепогодная дружба»?

Новости Беларуси. КНР подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме. Об этом стало известно 26 января во время телефонного разговора лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин поздравили друг друга с годовщиной со дня установления дипотношений и обсудили едва ли не все позиции, которые сегодня связывают две страны.

Политика, спорт, медицина, культура – разговор длился около часа и не ограничился лишь тем, что уже сделано. Что в будущем у двух государств? Юлия Бешанова с подробностями. В Минске еще только полвосьмого вечера, а в Пекине уже наступил новый день. Беларусь и Китай разделяет почти восемь тысяч километров, часовые пояса, но связывает две страны гораздо большее – «всепогодная дружба», «железное братство» и прочные нити «Шелкового пути».

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин знакомы давно. Оба дорожат личной дружбой. А их отношения из протокольных давно переросли в дружеские. Наш Президент был с визитом в Китае 12 раз. Поддерживал теплые отношения и с предыдущими руководителями Китайской республики.

И еще одна небольшая, но «говорящая» ремарка: китайский лидер первый, кто поздравил белорусского Президента с победой на выборах.

Поводом для очередного разговора стало 29-летие с момента установления дипломатических отношений. За эти годы государствам удалось в сто раз увеличить товарооборот, создать масштабные совместные проекты и прийти к статусу «всепогодной дружбы». Что в иерархии китайской дипломатии означает самую высокую степень сотрудничества.

Под Руденском с помощью Китая строится Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Целый индустриальный город из 14 заводов по выпуску аминокислот.

Они позволят заместить весь импортный корм для животных и наладить экспорт.

Евгения Боровик, заместитель директора по экономике Белорусской национальной биотехнологической корпорации:

Период окупаемости этого проекта будет составлять порядка 7-8 лет. Ежегодно планируется получение прибыли около 150 миллионов долларов. Импортозамещение по проекту составит около 100 миллионов долларов в год. Экспортные продажи – около 400 миллионов долларов в год. При этом экспортные потоки будут распределены таким образом, чтобы занимать не больше 3 % доли рынка Европейского союза, Российской Федерации и Украины, тем самым снизив риски невостребованности продукции. Алексей Авдонин: «Сейчас многие страны понимают, что столкнулись с проблемой недостатка еды»

Кроме традиционных для нашего экспорта позиций, в топ белорусских товаров на китайском рынке вышла молочка. В свое время Беларусь одной из первой включилась в китайскую инициативу «Один пояс и один путь». Уже тогда белорусский лидер понимал: этот проект может изменить экономический ландшафт Евразии. Сегодня 90 % всех железнодорожных перевозок из Азии в Европу идет через Беларусь. Нити «Шелкового пути» выдержали коронавирусную нагрузку, и осенью из Минска в Чисуму поездом отправили больше тысячи тонн сухой молочной продукции. Расстояние в 7 000 километров состав прошел за 14 дней.

Наши страны крайне заинтересованы в сотрудничестве на международной арене. Китай разделяет белорусский взгляд на мироустройство. Ключевое понятие – многополярность. Лидеры говорят о мире, в котором не доминирует одна сила. А несколько центров влияния взаимодействуют между собой, уважая международное право и устав ООН.

Беларусь и Китай схожи и по внутриполитическим убеждениям. Крайне отрицательно относимся к советам извне. Расцениваем это как вмешательство во внутренние дела. Александр Лукашенко во время 45-минутного телефонного разговора поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку на международной арене. Как отметил китайский лидер, только народ может решать и определять будущее своей страны.

В целом же стратегические партнеры будут и дальше вместе противостоять внешним угрозам. Президенты также обсудили очную встречу и условились объявить Год регионов Беларуси и Китая с 2021 по 2023 годы.