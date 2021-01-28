Владимир Макей: серьёзное внимание будет уделяться дальнейшей экономической интеграции

Новости Беларуси. Председательство Беларуси в СНГ в 2021 году будет проходить в сложных условиях, главным образом из-за продолжающегося внешнего давления на страны Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 января в столице прошло заседание Совета постпредов государств объединения, где Минск представил свою концепцию, по которой в 2021 году будет выстраиваться политика в рамках Содружества. Министр иностранных дел Владимир Макей назвал СНГ уникальной диалоговой площадкой, поэтому Беларусь намерена укреплять авторитет союза на международной арене. В частности – активно сотрудничать с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Серьезное внимание будет уделяться вопросам укрепления торгово-экономического сотрудничества, дальнейшей экономической интеграции. По этому направлению мы предложили нашим партнерам сконцентрироваться на укреплении зоны свободной торговли товарами, сокращении барьеров и ограничений во взаимной торговле, формировании общих рынков энергоресурсов и агропромышленной продукции.

Владимир Макей подтвердил, что на страну сегодня оказывается сильнейшее внешнее давление. Министр заявил, что некоторые послы из Европейского союза распространяют здесь информацию антигосударственной направленности. Дипломат обещал дать предметную и жесткую оценку такого рода фактам. Сергей Лебедев: главы государств Содружества в декабре 2020 года поддержали Республику Беларусь в её будущем председательстве