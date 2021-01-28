Сергей Лебедев: главы государств Содружества в декабре 2020 года поддержали Республику Беларусь в её будущем председательстве

Новости Беларуси. Председательство Беларуси в СНГ в 2021 году будет проходить в сложных условиях, главным образом из-за продолжающегося внешнего давления на страны Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Реализация концепции председательства Республики Беларусь, какой бы она хорошей ни была, невозможна без тесного взаимодействия всех государств СНГ, без поддержки этой концепции другими государствами. А такая поддержка была обещана. В ходе выступлений все главы государств Содружества в декабре 2020 года поддержали Республику Беларусь в ее будущем председательстве и обещали самую деятельную, самую эффективную поддержку.