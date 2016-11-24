Александр Лукашенко о ситуации в машиностроении: «Работайте 28 часов в сутки, но сделайте автобусы»

Новости Беларуси. Ситуацию в машиностроении нужно исправлять кардинально.

Об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября на совещании, посвящённом стратегии развития отрасли.

К разговору приглашены представители правительства, профильного министерства, руководители белорусских предприятий, ученые, а также же те, кто использует продукцию в работе.

Всего около 80 человек.

Машиностроение сегодня на особом контроле у Президента. Государство сумело сохранить этот сектор промышленности. Продукция многих предприятий уже успела стать брендом.

И, тем не менее, за 2016 год потенциал отрасли восполнен всего на 3%.

Сегодня стоит задача улучшить показатели в машиностроении и повысить конкурентоспособность на внешних рынках. И к исправлению ситуации должны подключиться все ведомства. Расширение географии экспорта и увеличение объема выпускаемой продукции – главу государства интересуют эффективные и конкретные меры для подъема машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча в зале «Республика» Администрации Президента. Именно здесь самый большой круглый стол в стране. Во-первых, обычно мебель такой формы используют в переговорах, во-вторых, за ним смогли поместиться все 80 участников совещания. Цель встречи – решить замкнутый круг проблем брендовых предприятий страны. «Ну что, приехали?» – главный месседж президентского спича.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примерно год (уже больше года) правительство определялось по стратегии развития белорусского машиностроения. Помогли рефинансировать кредитную задолженность, пополнить оборотные средства и тем самым создать предпосылки для эффективной работы.

Однако существенных положительных результатов не наблюдаем, и за это кто-то должен ответить.

Ситуацию нужно кардинальным образом исправлять. Вот на этот вопрос и надо дать ответ. Меня интересует, есть ли у правительства действительно эффективные меры для подъема отрасли. Знают ли руководители предприятий пути решений проблем.

Я хотел бы от сегодняшнего совещания получить честный и откровенный разговор, принципиальный разговор: что мешает, что надо сделать и как мы это будем делать.

С первых слов вступительной речи Александра Лукашенко ясно – это не рядовое совещание, а поиск новой стратегии для машиностроения. Это, можно сказать, национальная отрасль белорусской экономики. Сборочный цех государственного масштаба – наследие прошлого, но отказаться от него нельзя.

На предприятиях занято 150 тысяч человек, которые обеспечивают работой ещё 1 миллион белорусов трудоспособного возраста.

Автомобильным брендам надо быстрее въезжать в колею трендов международного автомобилестроения.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Предприятия начинают увеличивать свою долю и увеличивать долю экспорта. Вместе с тем

дефицит оборотных средств в системе Минпрома сегодня просчитывается на уровне 1 миллиарда деноминированных рублей.

Сложилась парадоксальная ситуация: есть заказы, но их нечем исполнять. Некоторые предприятия срывают сроки исполнения, дискредитируя свой имидж.

Александр Лукашенко:

Я вам в этом году не мешал никому работать. Надо – поддерживал. Фактически, в вашем распоряжении Национальный банк… ну, всё что надо. Боялись вы деноминацию провести – провели, и оказалось, что хуже не стало. Все вопросы, всю грязь на себя забрал. То, чем не занимается ни один Президент в мире, ни в одной стране.

Я вам обещал, что отработаем год, принципиальнейшим образом проанализируем эту работу и сделаем соответствующие выводы. Кормить меня, Виталий Михайлович, очередными обещаниями не надо. Я их наелся.

Начиная с 2014 года белорусское машиностроение попало в яму: за 2 года объёмы производства упали наполовину.

А выехать к уровню образцового 2013 за 10 месяцев 2016 года получилось только на 3%. Мировой рынок грузовиков и различной колёсной техники сейчас пробуксовывает в целом. И эти предприятия наедине с проблемами. Но Александр Лукашенко не раз уже лично находил рынки сбыта для наших предприятий. И даже, казалось, по проторенным дорогам наши экспортеры умудряются увязнуть в проблемах.

Дебиторская задолженность – от Венесуэлы до Китая.

Александр Лукашенко:

В Пакистан пусть едут и продают трактора! Согласной той генеральной схеме, которая начерчена у генерального директора МТЗ. Я могу ещё вам рассказать, как работают ваши предприятия на внешних рынках. А потом бы бегаете и плачете: проблемная дебиторская задолженность по МТЗ сколько у нас там была, 60 миллионов?

Виталий Вовк:

Только по Венесуэле более 60 миллионов.

Александр Лукашенко:

А по России?

Виталий Вовк:

По России у нас около 90.

Александр Лукашенко:

Вы решили подарить?

Виталий Вовк:

Нет.

Такой формат общения и противоречивых аргументов лучше всего оголяет нервные точки машиностроения. Конспекты хвалебных докладов так и остались лежать в министерских и директорских портфелях. Глава государства сразу обозначил: только откровенный диалог.

Этим воспользовался руководитель БЕЛАЗа.

Чтобы нашим гигантам развернуться на рынках дальней дуги, необходима отсрочка платежей за товар минимум на четыре года.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ:

Наши конкуренты используют длительные сроки отсрочки платежа: от 5 до 7 лет. Сегодня максимум, который позволяет наш закон – это 700 дней.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

А чем вы закроете недостаток оборотных средств, если будет продлен срок возврата валютной выручки до 4 лет? Вам же работать нечем будет.

Петр Пархомчик:

Мы все эти затраты закладываем в рентабельность. У нас рентабельность по этому году – 24%.

Александр Лукашенко:

Договорились.

Диверсификация стала самым употребляемым словом в речи не только директората промышленных предприятий, но и обычных белорусов. Но говорить – не значит делать. В процессе должны быть заняты все, от младшего менеджера предприятия до Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Александр Лукашенко:

Разберись, кто там посылает в эти представительства – МАЗ, МТЗ и других! Ты посмотри, сколько там сидит родственников и прочих, которые получают зарплату больше, чем наши послы. Неужели я этим должен заниматься и разбираться? Если они не слышат меня, значит, надо принимать к ним меры.

Вы мне положите анализ этот на стол, и я разберусь до конца года.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы реагируем на все случаи, которые возникают – случаи неадекватного поведения и неадекватной деятельности. Мы подготовим с соответствующими должностными лицами отчет и положим.

Обсуждать проблемы в машиностроении съехались все заинтересованные: от конструкторов до топ-менеджеров всех 16 белорусских автохолдингов, от учёных до главы Правительства. Каждый мог поднять вопросы и проблемы.

Как палки в колёса для белорусского машиностроения мировое падение покупательской способности и экономические трудности на основном рынке – в России.

Виталий Вовк:

Свежий пример: правительство Российской Федерации 10 сентября 2016 года приняло постановление №25 «О приоритете товаров российского происхождения». И при этом устанавливается надбавка на все товары иностранного происхождения, к которым относятся товары из Республики Беларусь, 15%.

В зале председатели облисполкомов. «Какие проблемы видны с губернаторских кресел?» – интересует Президента. И сразу возникает денежный вопрос. Поручение главы государства – приемлемые кредиты под реальные заказы. Но, оказывается, наши промышленные гиганты не могут проглотить эти объёмы.

Александр Лукашенко:

Куда я ни приеду, мне говорят: «Слушайте, нам нужны ваши автобусы». Начинаю сходу уточнять, так они говорят: «Они не могут столько автобусов произвести, сколько надо». Меня это поражает. Работайте 28 часов в сутки, но сделайте автобусы, которые нужны. Вы получите деньги.

Но если у них есть контракт, вы должны из своего кармана, из кармана председателя Нацбанка и первого заместителя и всех заместителей достать деньги и им отдать. Чтобы они могли произвести и получить деньги в тот срок, о котором мы договаривались.

Ещё одна проблема – качество белорусской техники. Оценки производителей расходятся с заключением аудиторов.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

На недавней встрече с российскими журналистами Президенту был зада вопрос, касающийся нареканий потребителей на надежность нашего трактора «Беларус», потому как пьяные трактористы ездили по 10 лет на наших тракторах.

Недавно такой вопрос мы услышали от губернатора Брянской области. Буквально его слова, что трактор, который выпускается сегодня тракторным заводом и тот трактор, который выпускался 10 лет назад, совершенно рознятся по качеству.

Среди важных вопросов – зарплата. Эксперты предлагают уйти с головой в реформы. «Главное, чтобы они не вскружили голову», – добавляет Президент

Александр Лукашенко:

Имейте ввиду, вы и премьеры, первый вице-премьер. Реформы хорошо, но люди хотят кушать каждый день.

В 2015 реальная зарплата сократилась на 11%. За 9 месяцев где-то 0,5% добавили, по промышленности – 1,7%.

Надо зарабатывать, я к этому и говорю. А как вы получите 500 долларов в будущем году? Вы понимаете, что вы не богатые, но ещё как-то живете. Но половина населения сегодня перебивается с воды на хлеб.

Мир погряз в маркетинговых войнах. Но хотя бы внутри страны предприятия должны не противостоять между собой, а дополнять линейку производимой техники. Президент основательно проехался и по отношениям между отечественными предприятиями. Конкуренты! А ведь в унисон, как колёсам на тягаче, тем более на чужих рынках, нужно вместе «крутиться» МАЗу, МТЗ, АМКАДОРу и Гомсельмашу.

Александр Лукашенко:

Знаете, идет война. В экономике военное положение, а мы расслабились, и как будто ничего не происходит. Я вам пытаюсь целый год в голову вбить, что война, мужики! Рассчитывать надо только на себя. Ни на какую Америку, ни на какую Россию.

Проблем наворочено в мире столько, что дай бог каждому разобраться. И тот, кто первый начнет вылазить из этих проблем, тот и останется жив. Тот, кто будет в хвосте плестись – тому помогут утонуть, вот и все.

Сейчас наши автомобильные бренды переживают экватор сложных лет: ещё два года, и кризис спадёт. А в это для всех сложное время даже можно набрать скорость. Ведь незначительно, но автогиганты уже снова начали двигаться вперед. В машиностроении внедряют инновационные проекты, создают совместные предприятия.

А чиновники обещают несколько тысяч рабочих мест в отрасли к 2020 году.

Но Президент напомнил: первые итоги подведут уже в 2017 году.

Фото: интернет-портал Президента Республики Беларусь.