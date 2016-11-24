МИД: Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективного проведения встречи «нормандской четверки»

Новости Беларуси. Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективного проведения встречи министров стран «нормандской четверки», если сторонами будет принято такое решение. Об этом заявили в МИД Беларуси.

Накануне стало известно, что Франция и ФРГ готовят встречу в таком формате 29 ноября в Минске из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Встречами в «нормандском формате» принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.