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МИД: Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективного проведения встречи «нормандской четверки»

24 ноября 2016 06:13
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Новости Беларуси. Беларусь готова обеспечить все необходимые условия для эффективного проведения встречи министров стран «нормандской четверки», если сторонами будет принято такое решение. Об этом заявили в МИД Беларуси.

Накануне стало известно, что Франция и ФРГ готовят встречу в таком формате 29 ноября в Минске из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Встречами в «нормандском формате» принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждают вопросы урегулирования украинского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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