МИД Беларуси: отсутствие дополнительных препятствий при пересечении внутренней границы Союзного государства – большое преимущество

Новости Беларуси. Контроль на общей границе Союзного государства Беларуси и России достаточный, он постоянно совершенствуется и позволяет обеспечить безопасность. 24 ноября на брифинге в МИДе отметили, что отсутствие дополнительных препятствий при пересечении внутренней границы Союзного государства – большое преимущество. Соглашение, заключенное сторонами, действует уже два десятилетия и доказывает свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О возможных изменениях при прохождении внутренней границы сообщил на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров. Белорусская же сторона отмечает, что меры, направленные на усиление безопасности, должны быть оправданы и не усложнять передвижение граждан, авиа- и автоперевозчиков, транспортных компаний.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Для граждан третьих стран это удобство отнюдь не означает бесконтрольность. На территорию Беларуси и России они пребывают через международные пункты пропуска и на основании действительных виз. При выдаче виз и пограничном контроле Беларусь и Россия ориентируются на единый список иностранцев, въезд которых нежелателен. При въезде иностранцы получают миграционные карты единого для нас и для Российской Федерации образца. Они обязаны предъявлять их при выезде, а также при контроле во время нахождения на территории наших государств. То есть любые злоупотребления достаточно легко выявляются и наказываются.