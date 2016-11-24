Александр Лукашенко требует кардинально исправить ситуацию в сфере машиностроения

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует кардинально исправить ситуацию в сфере машиностроения. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября на совещании, посвященном стратегии развития отрасли. К разговору приглашены представители правительства, профильного Министерства, руководители белорусских предприятий, ученые, а также те, кто использует продукцию отечественного машиностроения в работе.

Вопрос поднимался еще летом 2015-го. Больше года правительство определялось с планами по развитию комплекса, однако спад в этой области затянулся. За предыдущие два года промышленные предприятия потеряли половину объема выпускаемой продукции. А за 2016-й потенциал отрасли восполнен всего на 3%.

Главу государства интересуют эффективные меры для подъема машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ведущим организациям отрасли была оказана значительная государственная поддержка. Машиностроителям помогли рефинансировать кредитную задолженность, пополнить оборотные средства и тем самым создать предпосылки для эффективной работы. Однако существенных положительных результатов не наблюдаем, и за это кто-то должен ответить. Если мы и дальше будем развивать производство в таком режиме и темпах, то для выхода на уровень 2013 года понадобятся, как вы понимаете, десятки лет. Такие темпы недопустимы. Ситуацию надо кардинальным образом исправлять. Вот на этот вопрос и надо дать ответ. Меня интересует, есть ли у правительства действительно эффективные меры для подъема отрасли. Знают ли руководители предприятий пути решений проблем. Я хотел бы от сегодняшнего совещания получить честный и откровенный разговор, принципиальный разговор, что мешает, что надо сделать и как мы это будем делать. А также ответы на вопросы, во-первых, как, в каких направлениях развивается мировое машиностроение и учтены ли при разработке белорусской стратегии эти тенденции. Во-вторых, какие имеются проблемные вопросы, без разрешения которых невозможна устойчивая работа отрасли. Что намерено предпринять правительство для преодоления этих проблем в ближайший период. Какие финансовые ресурсы, из каких источников будут привлечены для выполнения поставленных задач. Третье: какова объективная оценка руководящего состава кадров, которые будут заниматься реализацией стратегии развития белорусского машиностроения. И способны ли они решить те задачи, которые сегодня стоят перед машиностроителями.

Продукция многих отечественных машиностроительных предприятий стала брендом. Тем не менее нужно активнее работать над географией экспорта. В 2015 году продукция поставлялась в 106 стран мира. Большая часть приходится на Россию и Казахстан.

Про эти рынки сбыта забывать нельзя. В то же время искать нужно новых партнеров. Как отметил Александр Лукашенко, уже подводя итоги совещания, разговаривать необходимо с конкретным потребителем. Именно тогда и будет результат. Кроме того, к исправлению ситуации должны подключиться все ведомства.

Александр Лукашенко:

Я уверен, что в этой ситуации можно работать, и можно работать нормально. Никто ж Россию в бездну не опрокинет, она все равно будет жить. Ей нужен и трактор, и комбайн. Все нужно. И тут надо работать. Даже не в стратегии дело. У каждого, наверное, есть стратегия, в советские времена научились писать эти концепции и стратегии. Сегодня надо разговаривать с конкретным потребителем и производить ему конкретную продукцию, чтобы ему продать, пока мы действительно не выйдем на нормальны уровень развития. Все не так просто. Вы умные люди – действуйте. Вы в теме, в тренде, как у нас принято говорить. Действуйте. Но чтобы был конечный результат.