Минск – отличная площадка для переговоров: Полномочный посол Германии о XIV Минском форуме

Новости Беларуси. Перспективы европейского соседства и безопасности стали ключевой темой разговора на XIV Минском форуме. В Беларусь съехались политики, дипломаты, общественные активисты из Германии и других европейских стран.

Обсуждали вопросы отношений Беларуси с Евросоюзом, перспективы регионального сотрудничества в Европе, особенности экономических реформ в нашей стране.

Проходит форум после 6-летнего перерыва.

И как отмечают эксперты, сейчас подобный диалог особенно актуален в условиях новых вызовов во внешней политике и обеспечения безопасности в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума также отметили заметный прогресс в отношениях между Беларусью и странами ЕС.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия:

Прогресс в отношениях между Беларусью и ЕС очевиден. Достаточно посмотреть на календарь последних событий. Между сторонами идет постоянный диалог. Прошло несколько встреч, причем в разных сферах: экономике, торговле, энергетической области.

В Беларусь приезжали представители Комитета политики безопасности из Брюсселя. Все это говорит о готовности вести и дальше диалог. Тем более что мы знаем Минск как отличную площадку для ведения переговоров.