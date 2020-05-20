Новости Беларуси. Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приступить к работе они смогут 21 мая. С этого дня и до 19 июня продлится сбор подписей. Всего ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сборщики подписей должны быть в медицинских масках и перчатках.