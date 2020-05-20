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Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты

20 мая 2020 10:52
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Новости Беларуси. Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты-1

Приступить к работе они смогут 21 мая. С этого дня и до 19 июня продлится сбор подписей. Всего ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сборщики подписей должны быть в медицинских масках и перчатках.

Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты-4

Напомним, для выдвижения в кандидаты на пост Президента собрать нужно не менее 100 тысяч подписей. Параллельно в стране продолжается формирование избирательных комиссий. Выборы назначены на 9 августа.

# Выборы в Беларуси # Лидия Ермошина # Фотофакт

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