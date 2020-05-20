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ЦИК: «Никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп»

20 мая 2020 17:56
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Новости Беларуси. Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп (подробнее в видеоматериале) по выдвижению кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Приступить к работе они смогут уже 21 мая. С этого дня и до 19 июня продлится сбор подписей. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках. Напомним, для выдвижения в кандидаты на пост Президента, собрать нужно не менее 100 тысяч подписей. 

ЦИК: «Никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп»-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:
Эта избирательная кампания резко отличается от избирательных кампаний, которые проходили раньше по выборам Президента, прежде всего в силу своей небывалой активности. Я могу сказать, что никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп, как сейчас, т.е. 55. Инициативные группы совершенно разных людей: тут и бизнесмены, и политики традиционные, причем представители в основном оппозиционных политических партий, и группа действующего Президента. Интерес к данной избирательной кампании уже на первом этапе был очень большой.

ЦИК: «Никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп»-4

Параллельно в стране продолжается формирование избирательных комиссий. Их образовано 153. С 21 мая они приступают к работе. Комиссиям предстоит коммуницировать с инициативными группами, принимать подписные листы в поддержку выдвиженцев. Выборы Президента назначены на 9 августа. 

# Президентские выборы # Лидия Ермошина # Фотофакт

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