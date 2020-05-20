ЦИК: «Никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп»

Приступить к работе они смогут уже 21 мая. С этого дня и до 19 июня продлится сбор подписей. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках. Напомним, для выдвижения в кандидаты на пост Президента, собрать нужно не менее 100 тысяч подписей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта избирательная кампания резко отличается от избирательных кампаний, которые проходили раньше по выборам Президента, прежде всего в силу своей небывалой активности. Я могу сказать, что никогда в Беларуси не было подано столько заявок на регистрацию инициативных групп, как сейчас, т.е. 55. Инициативные группы совершенно разных людей: тут и бизнесмены, и политики традиционные, причем представители в основном оппозиционных политических партий, и группа действующего Президента. Интерес к данной избирательной кампании уже на первом этапе был очень большой.