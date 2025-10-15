Цель поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон – продажа войны и возможность попросить не смещать его, пишет РИА Новости. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского запланирована на 17 октября. Зеленский выражает надежду на получение дальнобойного оружия.

Как указывает Медведчук, атаки посредством дальнобойного оружия по территории РФ провоцируют ответные действия со стороны Москвы, но Зеленскому «не впервой танцевать на костях жертв, которых он обрек на смерть своей преступной политикой».

Фото: Pinterest