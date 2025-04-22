Драматический театр Белорусской армии покажет концерт-спектакль «Чтобы завтра было» в преддверии 9 Мая

22 апреля на календаре – все ближе праздник, который с трепетом и со слезами на глазах отмечают ветераны Великой Отечественной войны, очевидцы этого страшного события, их дети и внуки. 9 Мая мы все будем отмечать 80-летие Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Как это прошлое отзывается в нас сегодня? Конечно же, в рассказах о тех страшных событиях, воспоминаниях, письмах и песнях. Прозвучат в преддверии праздника они на сцене Драматического театра Белорусской армии. Что это будет за спектакль-концерт, нам расскажут наши гости.

Артем Пинчук, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь «Драматический театр Белорусской армии»:

Великий праздник. Мы не могли обойти стороной, естественно. Появилась идея сделать спектакль-концерт. И, конечно, говорить в первую очередь не о войне, а о нас, о тех, кто живет сейчас, в наше время, как мы относимся к тому времени, к этой войне. Для нас было очень важно отметить наше восприятие этого события. Мне было важно погрузить артиста в обстоятельства, где ему не нужно никого играть, а быть тем, кто он есть, с их именами, с их жизненным опытом, с нашими обстоятельствами, что для нас сейчас боль, что для них было боль. Вот эту разницу прочувствовать, увидеть.

Мы погружаемся в некий архив, где есть письма, очерки, воспоминания тех, кто был в то время. Артисты, прочитывая эти истории, начинают размышлять: а как у нас? А смогли бы мы справиться с теми обстоятельствами, которые были у них? Как мы видим вообще всю эту ситуацию в наше время? Эта разность поколений, восприятий, мне было важно поговорить именно об этом.