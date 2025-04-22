Почему ребёнок не начинает разговаривать? Вот несколько советов от невролога по улучшению речи

Речь – основной инструмент общения, который влияет на социальное и эмоциональное развитие малыша. Задержка речевого развития – это проблема, которая волнует многих родителей. Такой недуг может проявляться в различных формах: от отсутствия словарного запаса до трудностей в построении предложений и понимании устной речи.
Виктория Яли, детский невролог медицинского центра «Нордин»:
Как формируется становление речи? Этому этапу предшествует предречевой период. К 1,5-3 месяцам у ребенка формируется гуление. К 6-7 месяцам у ребенка появляется лепет, к гласным звукам присоединяются согласные звуки. В 8-11 месяцев у ребенка появляются первые слоги. «Мама», «папа», «баба» – ребенок произносит в конце первого года жизни. Ребенок внимательно прислушивается, узнает знакомые голоса, появляется у ребенка указательный жест, он узнает многие предметы, показывает правильно на картинке.
Одна из ключевых причин задержки речевого развития связана с генетической предрасположенностью. Еще одна частая причина – недостаток стимуляции, отсутствие общения с родителями и окружающими. Дети, живущие в среде, где непринято много разговаривать, могут испытывать большие трудности во владении речевыми навыками.
Виктория Яли:
Какие же причины задержки речевого развития у детей? Неблагоприятно протекающая беременность, роды, гипоксия, обвитие пуповины вокруг шеи, внутриутробные инфекции, родовые травмы, недоношенность. Следующей причиной могут быть болезни, которые возникают в раннем детстве – менингиты, менингоэнцефалиты, черепно-мозговые травмы, частые острые респираторные вирусные инфекции.
Дети, которые имеют проблемы со слухом, могут не улавливать звуки речи, что затрудняет их способность к говорению. Другие медицинские проблемы, такие как аутизм или нарушение моторики, также могут влиять на развитие речи.
Виктория Яли:
Когда же нужно обратиться к детскому неврологу? На первом году отсутствует лепет. В один год – нет реакции на обращенную речь. В полтора года ребенок не говорит слоги. В 1,5-2 года не может показать и назвать взрослым предмет. В 2 года у ребенка нет ни одного слова. В 2,5-3 года не строит простых фраз.
Один из наиболее эффективных методов решения проблемы – работа с логопедом, который может разработать индивидуальную программу коррекции речевого развития. Родители также могут сыграть важную роль в поддержке речевого развития своих детей. Чтение книг, обсуждение картинок, использование рифм и песен, а также простое общение и создание ситуации для взаимодействия – все это способствует развитию речи. Важно не только говорить с ребенком, но и внимательно слушать его, поощряя попытки выражения своих мыслей.
Виктория Яли:
Ребенок должен слышать правильную речь. Если в семье присутствует два языка, перейдите на один. Занятия с ребенком должны быть направлены на развитие мелкой моторики. Это стимулирует речевое развитие. Любые нарушения развития речи – это повод обращения к детскому неврологу. Чем раньше вы обратитесь на прием к врачу, тем проще и эффективнее лечение, и ваш малыш скажет долгожданное слово.
Наблюдение за речевым развитием вашего ребенка и своевременное обращение к специалистам могут помочь избежать более серьезных проблем в будущем. Чем раньше будет начата коррекция, тем больше шансов на успешное преодоление трудностей.
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