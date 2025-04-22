Почему ребёнок не начинает разговаривать? Вот несколько советов от невролога по улучшению речи

Речь – основной инструмент общения, который влияет на социальное и эмоциональное развитие малыша. Задержка речевого развития – это проблема, которая волнует многих родителей. Такой недуг может проявляться в различных формах: от отсутствия словарного запаса до трудностей в построении предложений и понимании устной речи.

Виктория Яли, детский невролог медицинского центра «Нордин»:

Как формируется становление речи? Этому этапу предшествует предречевой период. К 1,5-3 месяцам у ребенка формируется гуление. К 6-7 месяцам у ребенка появляется лепет, к гласным звукам присоединяются согласные звуки. В 8-11 месяцев у ребенка появляются первые слоги. «Мама», «папа», «баба» – ребенок произносит в конце первого года жизни. Ребенок внимательно прислушивается, узнает знакомые голоса, появляется у ребенка указательный жест, он узнает многие предметы, показывает правильно на картинке.

Одна из ключевых причин задержки речевого развития связана с генетической предрасположенностью. Еще одна частая причина – недостаток стимуляции, отсутствие общения с родителями и окружающими. Дети, живущие в среде, где непринято много разговаривать, могут испытывать большие трудности во владении речевыми навыками.

Виктория Яли:

Какие же причины задержки речевого развития у детей? Неблагоприятно протекающая беременность, роды, гипоксия, обвитие пуповины вокруг шеи, внутриутробные инфекции, родовые травмы, недоношенность. Следующей причиной могут быть болезни, которые возникают в раннем детстве – менингиты, менингоэнцефалиты, черепно-мозговые травмы, частые острые респираторные вирусные инфекции.

Дети, которые имеют проблемы со слухом, могут не улавливать звуки речи, что затрудняет их способность к говорению. Другие медицинские проблемы, такие как аутизм или нарушение моторики, также могут влиять на развитие речи.

Виктория Яли:

Когда же нужно обратиться к детскому неврологу? На первом году отсутствует лепет. В один год – нет реакции на обращенную речь. В полтора года ребенок не говорит слоги. В 1,5-2 года не может показать и назвать взрослым предмет. В 2 года у ребенка нет ни одного слова. В 2,5-3 года не строит простых фраз.