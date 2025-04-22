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Рейтинг Трампа упал до 42% после вступления в должность

22 апреля 2025 09:01
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Согласно данным исследования Reuters и Ipsos, рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу упал до 42%. Об этом пишет РИА Новости.

Когда он вступил в силу, его поддерживали 47 % опрошенных.

Рейтинг Трампа упал до 42% после вступления в должность-1

Фото: x.com Белый дом

Около 59% респондентов считают, что из-за агрессивной политики Трампа Америка утрачивает авторитет на мировой арене. 
В среднем рейтинг одобрения президентов США в первом квартале их срока с 1952 по 2020 год составлял 60%.

# Международная политика

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