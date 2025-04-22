Рейтинг Трампа упал до 42% после вступления в должность

Согласно данным исследования Reuters и Ipsos, рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу упал до 42%. Об этом пишет РИА Новости.
Когда он вступил в силу, его поддерживали 47 % опрошенных.
Согласно данным исследования Reuters и Ipsos, рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу упал до 42%. Об этом пишет РИА Новости.
Когда он вступил в силу, его поддерживали 47 % опрошенных.
Фото: x.com Белый дом
Около 59% респондентов считают, что из-за агрессивной политики Трампа Америка утрачивает авторитет на мировой арене.
В среднем рейтинг одобрения президентов США в первом квартале их срока с 1952 по 2020 год составлял 60%.