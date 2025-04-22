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Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями

22 апреля 2025 09:07
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Обладателем хоккейного Кубка Президента стала минская «Юность». В решающем, 7-м поединке финальной серии команда Сергея Стася одержала победу над «Витебском». Этот трофей стал 11-м в истории клуба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями-2

Триумф спустя три года, юность продолжает писать победную историю. И теперь к 11-му трофею команду привел Сергей Стась.

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями-4

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Сегодня я очень счастлив, потому что я долго к этому шел. Ребята очень быстро подбирали систему, стратегию, скажем так. Выполняли. Им за это большое спасибо. Следующая цель? Конечно, хочется попробовать свои силы в другой лиге.

Среди армии болельщиков был и брат рулевого «Юности», капитан «зубров» Андрей.

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями-6

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:
Переживал, конечно, за брата. Он долго шел к этому результату. Считаю, что полностью заслуженно, зная, какой он профессионал, такой в хорошем смысле фанатик хоккея. Всегда для меня был пример и в хоккейном плане, и в жизни.

Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями-8

Сергей Стась за сезон оформил победный хит-трик. Кубок Салея, первое место в регулярном чемпионате и сейчас – Кубок Президента. Он внедрил системную игру и доносил ее до парней, а его команда верила и безукоризненно выполняла.

Подробности в видео.

# Юлия Силипицкая # Хоккей # Сергей Стась # Андрей Стась

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