Минская «Юность» стала победителем ЧБ по хоккею – тренерский штаб и игроки поделились эмоциями

Обладателем хоккейного Кубка Президента стала минская «Юность». В решающем, 7-м поединке финальной серии команда Сергея Стася одержала победу над «Витебском». Этот трофей стал 11-м в истории клуба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Триумф спустя три года, юность продолжает писать победную историю. И теперь к 11-му трофею команду привел Сергей Стась.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Сегодня я очень счастлив, потому что я долго к этому шел. Ребята очень быстро подбирали систему, стратегию, скажем так. Выполняли. Им за это большое спасибо. Следующая цель? Конечно, хочется попробовать свои силы в другой лиге. Среди армии болельщиков был и брат рулевого «Юности», капитан «зубров» Андрей.

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Переживал, конечно, за брата. Он долго шел к этому результату. Считаю, что полностью заслуженно, зная, какой он профессионал, такой в хорошем смысле фанатик хоккея. Всегда для меня был пример и в хоккейном плане, и в жизни.