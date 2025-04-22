В РФ заявили, что Зеленскому надо закрыться навсегда в бункере

По мнению депутата Государственной Думы Амира Хамитова, лучше бы президенту Украины Владимиру Зеленскому окончательно запереться в бункере, чтобы быть в полной изоляции от России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что одного отказа от газа РФ недостаточно, ведь продукты питания и одежда также могут быть привязаны к России.

«Лучше всего навечно запереться в подземном бункере, запретить поставлять себе продукты и одежду, к производству которых россияне имеют хоть какое-то отношение», — сказал Хамитов.