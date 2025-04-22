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В РФ заявили, что Зеленскому надо закрыться навсегда в бункере

22 апреля 2025 10:28
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По мнению депутата Государственной Думы Амира Хамитова, лучше бы президенту Украины Владимиру Зеленскому окончательно запереться в бункере, чтобы быть в полной изоляции от России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что одного отказа от газа РФ недостаточно, ведь продукты питания и одежда также могут быть привязаны к России.

«Лучше всего навечно запереться в подземном бункере, запретить поставлять себе продукты и одежду, к производству которых россияне имеют хоть какое-то отношение», — сказал Хамитов.

В РФ заявили, что Зеленскому надо закрыться навсегда в бункере-1

Фото: pixabay

Кроме того, он отметил, что даже воздух может доставляться ветрами из России.

Политик подверг критике подход Зеленского, назвав его действия неэффективными.

# Международная политика

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