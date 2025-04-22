ГПК: за сутки очередь авто в Польшу увеличилась в 8 раз

Очередь легковушек на выезд из Республики Беларусь перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) за сутки увеличилась 170 до 900 единиц. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей страны.

Перед пунктом пропуском Кукурыки (Козловичи) по состоянию на 10:00 22 апреля въезда в Польшу ожидают 1400 грузовиков. При этом польская сторона за сутки оформила 47 процентов транспортных средств от нормы.

На втором месте по количеству грузовиков в очереди — 830 единиц — маршрут через литовские погранпереходы Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 23 процента фур.

Въезда в Латвию перед единственным функционирующим пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 400 большегрузов. Сопредельные контрольные службы оформили лишь 33 процента грузовиков, следующих в ЕС.