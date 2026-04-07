Новости по тегу #Николй Снопков

Совещание продолжалось более двух с половиной часов. По его итогам стало известно: Президент поставил задачу развивать прикладные производства с акцентом на биотехнологии. Это направление рассматривается как стратегическое. Детали принятых решений на совещании журналистам озвучил Николай Снопков.
Александр Лукашенко 27 января собрал совещание по вопросам сотрудничества с Китайской Народной Республикой
Беларусь и этот регион России поступательно решают все поставленные задачи и активно взаимодействуют по разным направлениям. Успешно реализуют потенциал сотрудничества – подчеркнул Николай Снопков.
Мировых лидеров по добыче калия – единицы, и Беларусь входит в их число. Почему калий так важен? Его используют в самых разных сферах: от сельского хозяйства до фармацевтики.
Сегодня праздник пришел в детский дом семейного типа в агрогородке Клястицы Россонского района.
Инновации, технологии и человеческий капитал – три базиса, на которых будет развиваться экономика Беларуси. Об этом заявил первый вице-премьер, посещая центр производственных технологий MAZ Weichai.
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