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Новости по тегу #Николй Снопков

Снопков о развитии БНБК: проект будет реализован в двух вариантах
07 апреля 2026 13:41

Снопков о развитии БНБК: проект будет реализован в двух вариантах

Снопков: Беларусь готова создать самые лучшие условия для китайских партнёров
27 января 2026 14:03

Снопков: Беларусь готова создать самые лучшие условия для китайских партнёров

Снопков провёл встречу с губернатором Ленинградской области
01 октября 2025 06:02

Снопков провёл встречу с губернатором Ленинградской области

«Будет производство – будут деньги». Президент поставил задачи по развитию калийной отрасли
25 мая 2025 17:27

«Будет производство – будут деньги». Президент поставил задачи по развитию калийной отрасли

«Нравится, что к нам приезжают». Марафон «Наши дети» заглянул в дом семейного типа в Витебской области
26 декабря 2024 17:32

«Нравится, что к нам приезжают». Марафон «Наши дети» заглянул в дом семейного типа в Витебской области

Что представляет собой центр MAZ Weichai и какие технические специалисты сегодня на вес золота?
20 августа 2024 16:47

Что представляет собой центр MAZ Weichai и какие технические специалисты сегодня на вес золота?

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»
04 июня 2020 11:08

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»