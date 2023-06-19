Александр Лукашенко: «Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания»
Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Электоральная кампания пройдет уже с учетом изменений Основного закона, избирательного законодательства и нового для нашей правовой системы понятия «гражданское общество». Число парламентских округов останется прежним – 110. Могут скорректировать лишь их границы. В стране появился еще один закрепленный Конституцией институт народовластия – ВНС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Закладываем определенный фундамент в этом деле. Нарабатываем опыт. Надо очень внимательно к этому отнестись. Очень много в Конституции и в законах определено: численность, как избирать, от кого избирать и так далее. Споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги. И нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разными для того, чтобы мы правильно принимали решение.
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