Сергей Клишевич: наша главная задача – минимизировать негативное влияние извне на выборы в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы – всегда важное испытание для государства. Что называется, свои голоса инвестируем в свое будущее. А теперь любой электоральный процесс еще «война» с технологиями манипуляций, а на постсоветском пространстве и борьба против западной экспансии. Чтобы смести страну, надо поменять власть.