Сергей Клишевич: наша главная задача – минимизировать негативное влияние извне на выборы в Беларуси
Новости Беларуси. Белорусский выбор. Электоральные инвестиции в будущее и ощутимая экономия уже сейчас. Единый день голосования, работа наблюдателей и ВНС. Сегодня, 19 июня, во Дворце Независимости обсудили подготовку к избирательной кампании будущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы – всегда важное испытание для государства. Что называется, свои голоса инвестируем в свое будущее. А теперь любой электоральный процесс еще «война» с технологиями манипуляций, а на постсоветском пространстве и борьба против западной экспансии. Чтобы смести страну, надо поменять власть.
Поменять национальную на прозападную. Учитывая элемент ядерного сдерживания, в Беларусь вернулось и возвращается тактическое ядерное оружие, самый вероятный момент изменения конституционного строя – выборы.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
По всему миру, в том числе и в Беларуси, были попытки использовать избирательную кампанию для дестабилизации в стране или для привода к власти марионетки, которая будет выполнять те или иные задачи своих хозяев, которые ни в коем разе не идут в какой-то разрез с целями и задачами общества, людей, которые участвуют в этих выборах, для которого проводятся такие электоральные кампании. Поэтому, конечно, сегодня наша главная задача – минимизировать вот это негативное влияние извне на процесс организации и проведения выборов в нашей стране. Мы в соответствии с этой целью внесли изменения в наше законодательство, наш Избирательный кодекс.
«Провести ряд процедур». Игорь Карпенко рассказал, как будут проходить выборы в местные Советы.