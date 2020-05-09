Священный праздник для всех, кто чтит подвиг советского народа. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 9 Мая

Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Свои поздравления с 75-летием Победы Александр Лукашенко направил и зарубежным лидерам. Среди них главы государств постсоветского пространства, а также стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям.

Так, в поздравительном послании Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа.