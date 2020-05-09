Священный праздник для всех, кто чтит подвиг советского народа. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 9 Мая

Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Свои поздравления с 75-летием Победы Александр Лукашенко направил и зарубежным лидерам. Среди них главы государств постсоветского пространства, а также стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям.
Так, в поздравительном послании Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами»
Президент Беларуси – Си Цзиньпину: «Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших»