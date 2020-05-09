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Священный праздник для всех, кто чтит подвиг советского народа. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 9 Мая

09 мая 2020 07:52
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Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Свои поздравления с 75-летием Победы Александр Лукашенко направил и зарубежным лидерам. Среди них главы государств постсоветского пространства, а также стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям.

Так, в поздравительном послании Владимиру Путину глава государства отметил, что это историческое событие является священным праздником для всех, кто чтит подвиг советского народа.

Священный праздник для всех, кто чтит подвиг советского народа. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 9 Мая-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства.

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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