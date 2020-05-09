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Президент Беларуси – Си Цзиньпину: «Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших»

09 мая 2020 07:51
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Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Свои поздравления с 75-летием Победы Александр Лукашенко направил и зарубежным лидерам. Среди них главы государств постсоветского пространства, а также стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям.

Александр Лукашенко: «Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами»

В послании председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств – основателей ООН.

Президент Беларуси – Си Цзиньпину: «Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших и противостоят любым попыткам искажения событий. Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем способствовать сохранению мира и объединению международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз.

Священный праздник для всех, кто чтит подвиг советского народа. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 9 Мая

Слова поздравлений также прозвучали в адрес американского лидера, Королевы Великобритании Елизаветы II, президента Франции, руководителей интеграционных структур.

Многочисленные поздравления с годовщиной Победы поступают также в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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