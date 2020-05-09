Президент Беларуси – Си Цзиньпину: «Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших»

Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Свои поздравления с 75-летием Победы Александр Лукашенко направил и зарубежным лидерам. Среди них главы государств постсоветского пространства, а также стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям.

Александр Лукашенко: «Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами»

В послании председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств – основателей ООН.