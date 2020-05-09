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Александр Лукашенко: «Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами»

09 мая 2020 07:41
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Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защитил Родину и подарил нам мирное небо над головой. Нет ни одной семьи, которую обошла стороной эта страшная война. Вот почему белорусы так трепетно относятся к ветеранам. Ведь они сражались за нашу историю и свободу. И, наконец, эта святая дата – возможность снова осознать себя народом-победителем, который в самые сложные моменты способен объединиться и стать несокрушимой силой.

С великим праздником белорусов поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время. Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы. Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла. Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года. Перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны.

Президент пожелал соотечественникам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родной Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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