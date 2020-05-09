Александр Лукашенко: «Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами»

Новости Беларуси. Великий подвиг и особая дата. Наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защитил Родину и подарил нам мирное небо над головой. Нет ни одной семьи, которую обошла стороной эта страшная война. Вот почему белорусы так трепетно относятся к ветеранам. Ведь они сражались за нашу историю и свободу. И, наконец, эта святая дата – возможность снова осознать себя народом-победителем, который в самые сложные моменты способен объединиться и стать несокрушимой силой.