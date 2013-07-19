Александр Лукашенко - Мясниковичу: Ваша встреча с премьер-министром Китая будет важнейшим этапом в подготовке «дорожной карты»

Новости Беларуси. Подготовка «дорожной карты» будет важнейшим этапом взаимного сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом заявил сегодня Президент.

Александр Лукашенко принял с рабочим докладом премьер-министра Михаила Мясниковича. Речь шла о развитии экономики, интересовали Президента проблемные вопросы в сельхозпредприятиях в связи с началом уборочной кампании. Также обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятница — время не только подвести итоги рабочей недели, но и повод обсудить перспективы. Ведь главным событием этих дней стал визит белорусской делегации во главе с Президентом в Китайскую Народную Республику. Сейчас важно не сбавить темпы сотрудничества и реализовать все договоренности. Особенно в контексте предстоящей встречи премьер-министров Беларуси и Китая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Два важных очень вопроса, касающихся внешней нашей политики и внутренней, на которые я бы хотел обратить внимание в работе правительства. Во-первых, об официальном визите в КНР. Нужно, чтобы Вы в правительстве, в президиуме и в другой форме рассмотрели эти итоги. Они нужны вам для того, чтобы подготовиться к встрече с премьер-министром Китая. Мы договорились с президентом Китая и премьер-министром, что такая встреча у вас состоится, для того чтобы снять все вопросы в экономической, торгово-экономической сферах и вопросы в финансовой. Но самое главное, это было предложение президента Китая, о том, что мы на этом этапе должны выработать план наших мероприятий - коль это высокий уровень сотрудничества, значит, должны быть соответствующие мероприятия - некую «дорожную карту», как принято сегодня говорить. И ваша встреча с премьер-министром Китая будет важнейшим этапом в подготовке этой «дорожной карты». Там будут разделы по всем направлениям - начиная от торговли, заканчивая военно-техническим сотрудничеством, политикой, дипломатией, гуманитарные вопросы и так далее.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ужесточить контроль за развитием Китайско-белорусского индустриального парка и ускорить его формирование. Тогда и резиденты могли бы приступать уже к созданию производственных площадок.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Уже в текущем годы мы планируем закончить проектирование основных инженерных коммуникаций. Речь идет о газоснабжении и электроснабжении первой северной площадки под застройку новыми предприятиями.

Глава государства в общении с премьером обсудил и «внутренние» вопросы. Акцент на ситуации в Витебской области. Правительство накануне детально изучило работу северного региона страны.

Александр Лукашенко:

Отдельный внутренний вопрос - очень важный - вопрос Витебской области, мы договаривались ранее о том, что на уровне Президента там пройдет совещание по отдельным вопросам развития Витебщины, но, поскольку правительство провело свое мероприятие, я думаю, мероприятие с участием Президента потом мы можем позже провести. Но меня интересуют выводы и заключения, к которым правительство пришло.

Сложное положение в сельском хозяйстве и недобросовестные отношения с банковской системой. Александр Лукашенко потребовал ужесточить бюджетную дисциплину как в Витебском регионе, так и в целом по стране.

Михаил Мясникович:

Облисполкомом не соблюдаются соответствующие гарантии перед банком. То есть берутся средства, но не возвращаются, или возвращаются несвоевременно и не в полном объеме. Авансирование под будущую продукцию (молоко, мясо) уже выражается не просто там в днях, а в годах. Таким образом предприятия лишаются перспективы развития. Глава государства потребовал ужесточить бюджетную дисциплину как по Витебщине, так и по стране в целом, чтобы плановые назначения, безусловно, выполнялись и чтобы не было никакого отступления на неплановые объекты или на нецелевое (что даже преступно) использование бюджетных средств.

На встрече у Главы государства зашел разговор о развитии обувных предприятий. Александр Лукашенко потребовал, чтобы их работа предприятий строилась на рыночных принципах и производилось столько продукции, сколько можно продать. При этом снизить зависимость от импорта, а господдержку сделать на возвратной основе.

Правительство представило Президенту и проекты указов. Речь о проблемных предприятиях. Позиция «будущее за крупными компаниями» поддержана. Ведь так проще продвигать товар на внешних рынках и эффективно работать внутри страны.

Михаил Мясникович:

Одобрены подходы по созданию белорусской цементной компании на базе наших трех заводов, и Глава государства сказал, что он в ближайшее время посетит Кричевский цементный завод, строительство которого сейчас практически завершено, и идет выход на проектные мощности. Президентом, в принципе, поддержано предложение о создании белорусской трикотажной компании в составе «Свитанка», «Купалинки» и Брестской чулочной фабрики. Получаем кумулятивный эффект за счет того, что и закупки можно более выгодно производить, и эффективно использовать производственные мощности.

Доложил премьер-министр Президенту и о работе над проектами прогноза социально-экономического развития страны и бюджета. Что касается нынешних показателей экономики, то мы больше экспортируем, чем покупаем по импорту. Сальдо внешней торговли - достигло более трехсот миллионов долларов. На 3% снизились складские запасы. Но такими темпами Александр Лукашенко недоволен: уменьшать затоваренность следует активнее.

Экономика страны с начала нынешнего годы сработала на прибыль. Премьер-министр отметил положительные тенденции во внешней торговле — она превалирует над закупками по импорту. Заметен вклад в госказну от реализации инновационных продуктов.

Михаил Мясникович:

Мы заработали 101,4% валового внутреннего продукта, но качественные показатели неплохие, имеется и положительное сальдо внешнеторгового баланса - плюс 303 миллиона. И достаточно высокий удельный вес инновационной продукции, что говорит о том, что вопрос модернизации осуществляется достаточно грамотно. Глава государства ещё раз подчеркнул о необходимости рентабельной работы предприятий, то есть должна быть эффективная продукция, и, конечно, вопросы, связаннные с жизненным уровнем населения.