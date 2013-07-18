Что принесет Беларуси сотрудничество с КНР? Итоги официального визита Александра Лукашенко в Пекин

Новости Беларуси. Более 30 двусторонних документов на сумму почти в полтора миллиарда долларов. Таковы итоги переговоров в Пекине. Накануне завершился официальный визит Президента Александра Лукашенко в Китай. Стратегическое партнерство со второй экономикой мира приносит Беларуси свои финансовые плоды.

Переговоры Беларуси и Китая, которые здесь прошли в Пекине, можно назвать плодотворными: заключено более 30 соглашений, которые охватывают различные сферы – от экономики до сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере образования, медицины и науки.

Если сложить все суммы, которые фигурируют в подписанных документах, то получится полтора миллиарда долларов. Это ровно половина годового товарооборота Беларуси с Поднебесной. Причем, надо понимать, что именно хорошие политические отношения между двумя странами стали залогом успешных деловых связей.

Прошлой осенью в Доме народных собраний прошел 18 съезд Компартии, на котором выбрали очередное поколение руководителей страны. Свои посты они будут занимать следующие 10 лет. Получив в наследство от предыдущих правителей хорошие отношения с Беларусью, новые китайские управленцы согласились пойти дальше и выстраивать с нашей страной именно всесторонне стратегическое партнерство.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Подписана декларация о сотрудничестве между Китаем и Беларусью, которое выводит наши отношения на новый уровень – всестороннего стратегического партнерства. Тоже для кого–то, может, это покажется пустыми словами, но в этом регионе в этой стране каждое слово, каждый жест является символом, и эти три слова тоже являются символом. Они означают углубление двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Китай по объемам ВВП является второй экономикой в мире. При этом Пекин сумел накопить самые большие золотовалютные запасы на планете – более трех триллионов долларов. Это в несколько раз больше, чем у всех стран Еврозоны, вместе взятых. Поэтому страна может позволить себе проводить активную инвестиционную политику по всему миру.

Получив зеленый свет со стороны руководства страны, китайские корпорации теперь смогут без бюрократических проволочек вкладывать деньги в интересные для них проекты в Беларуси.

В заключительный день своего официального визита в КНР Александр Лукашенко сначала встретился с главой правительства Поднебесной – с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Одной из основных тем разговора стало именно наращивание инвестиционной составляющей сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наше сотрудничество не только с КНР, но и личные наши отношения с президентом КНР, председателем, с вами лично будут способствовать углублению и расширению нашего сотрудничества. Вчера с председателем КНР мы пришли к единому мнению, что каковы бы ни были наши отношения, и личные, межгосударственные, - все равно основой всему будет экономика. И я попросил его, чтобы он помог мне установить с вами контакты в этом отношении нашей делегации на перспективу, чтобы мы более интенсивно двигались в сфере экономики, финансов, чтобы КНР более активно работала в Беларуси, поскольку Китай уже сегодня, как я часто говорю, - империя. Это уже страна, без которой не решается ни один вопрос в мире, и она должна идти в Европу, мы готовы способствовать этому, прежде всего, экономически.

Ли Кэцян, премьер государственного совета Китайской Народной Республики:

Вы много раз посещали нашу страну, являетесь давним другом Китая. Нынешний визит позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и придаст импульс сотрудничеству.

Еще одной из тем разговора стало привлечение инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк. Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями странам удастся воплотить в жизнь этот не имеющий аналогов в Европе масштабный проект.

Кстати, накануне белорусская делегация смогла подписать несколько соглашений по индустриальному парку.

Александр Ермак, глава ГУ «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка»:

Ведем соответствующие договоры с компаниями, проработан вопрос и заключены также отношения с провинциями Харбин и Гуандун, сегодня, в частности, подписываем соглашение с компанией «ZTЕ» и «Великая стена». Это первые корпорации. Что касается других моментов, то есть серьезный интерес к созданию на территории парка фармацевтических производств.

Чжан Женьцзюнь, старший вице-президент китайской корпорации ZTЕ:

Мы подписали соглашения с администрацией индустриального парка и с теми, кто его будет строить. Кроме того, мы договорились о создании в Беларуси интеллектуальной системы мониторинга транспортных потоков. Мы считаем, что в Беларуси есть много стратегических направлений для сотрудничества с Китаем. Особенно в рамках индустриального парка. Этот проект имеет хороший потенциал для развития в вашей стране высокотехнологичных производств.

После общения с премьером Госсовета Александр Лукашенко отправился на переговоры с Юй Чжэншэном, который возглавляет Народный политический консультативный совет. Это уникальный орган в системе госвласти КНР. В его состав входят представители различных политических партий и общественных групп, а также деятели культуры и религии. Обе встречи проходили в Доме народных собраний. Причем масштабы здания таковы, что журналистов с одной на вторую точки перевозили на автомобилях.

Юй Чжэншэн, Председетель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета:

В Китае широко известно о вашей деятельности и, в частности, об усилиях по продвижению нашей дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами. Более того, Вы, как Президент Беларуси, очень серьезно выполняете свои обязанности по защите независимости и обеспечению роста могущества своей страны. Нынешний Ваш визит, в ходе которого подписана декларация об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, будет стимулировать дружбу и сотрудничество между Беларусью и Китаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень приятно и лестно получить от вас подобную оценку, потому что и вы, и тот орган, который вы возглавляете, является весьма авторитетным органом в Китайской Народной Республике. Я знаю, что без рекомендаций и совета вашего комитета не принимается ни одно из стратегических решений Китайской Народной Республики. Это своеобразная группа мудрецов Великого Китая, которая действует в интересах Китайской Народной Республики и объединяет не только все слои населения Китая, но и людей, которые сегодня по разным причинам оказались за пределами своей родины. И ваша осведомленность о белорусско-китайских отношениях, ваши оценки, которые вы только что высказали, я надеюсь, будут серьезным залогом тому, что вы и нас будете поддерживать, и советовать будете органам власти поддерживать с нами такие же дружеские отношения, как теперь.

Активизировать контакты между предприятиями двух стран поможет создание совместной экспорто-импортной компании. Этот вопрос в Пекине обсудил вице-премьер Беларуси Анатолий Тозик на встрече с заместителей председателя Китайского комитета содействия международной торговле. А белорусский госкомитет по науке договорился с крупной китайской компанией о внедрении в нашей стране системы слежения за логистическими потоками.

Игорь Войтов, председатель Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Это безопасность, прежде всего, товаров, это безопасность перемещения грузов по территории страны, это электронные товаро-транспортные накладные, то есть это довольно большая программа, которая реализуется в настоящее время, в том числе Евросоюзом, реализуется на Азиатском континенте, США и так далее.

В Китае сейчас активно занимаются разработками в сфере альтернативной энергетики. И в Пекине был подписан меморандум, который предусматривает строительство в Могилеве фотогальванической электростанции и завода по производству солнечных модулей.

Алексей Яковлев, заместитель председателя Могилевского Облисполкома:

С таким расчетом подписанное соглашение будет, что до конца 2015 года это производство уже будет введено в эксплуатацию и мы уже поимеем у себя не только источники альтернативной энергии, но и производство оборудования для альтернативной энергетики.

Чтобы реализовать все, о чем договорились за эти 3 дня в Пекине, белорусские и китайские эксперты подготовили специальную программу или, как говорят политики, «дорожную карту». До конца года премьер-министры двух стран встретятся, чтобы предметно обсудить каждый из пунктов маршрута сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.