Новости России. В Москве проходит встреча министров финансов стран «большой двадцатки». Она продлится два дня. За это время главные мировые финансисты обсудят в первую очередь налоговые вопросы. Основная тема форума — борьба с уклонистами от уплаты пошлин.

Буквально месяц назад страны «большой восьмерки» договорились о сотрудничестве в этом вопросе. Обсудят министры и кризис с рабочими местами в Европе. Безработица в некоторых странах, например, в Греции и Испании, составляет более 25%. Финансовая двадцатка обсудит и пути выхода из долгового кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.