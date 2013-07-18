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В Греции приняли закон о мерах жёсткой экономии: 25 тысяч человек потеряют работу

18 июля 2013 09:20
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Новости Греции. Депутаты парламента Греции всё же приняли сводный закон о мерах жёсткой экономии, который открывает путь к увольнениям тысяч госслужащих. В ближайшее время в вынужденный отпуск отправят 25 тысяч человек. И если через 8 месяцев они не найдут новые рабочие места, их уволят. 

Принятие документа — обязательное условие для получения Афинами очередного транша финансовой помощи от международных кредиторов в размере 7 миллиардов евро. Голосование проходило на фоне массовых протестов у здания парламента. Тысячи людей призывали депутатов не принимать закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

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