Итоги официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан

Новости Беларуси. Прочные экономические узы связывают Беларусь и Туркменистан. Доставшееся из общего советского прошлого разделение экономических ролей — нашего огромного сборочного цеха и бескрайних туркменских хлопковых полей и сегодня стоит рассматривать как повод для прочного тандема. Впрочем, в Ашхабаде на неделе говорили не только об экономике, но и о том, что очевидно выходит на первый план во всем мире. И позиция Беларуси здесь неизменна — важно и нужно уметь договариваться, а оружие и угрозы — совсем не лучшая дипломатия. Алексей Мартиненок из белого города.

Газ, нефть, хлопок, элитные скакуны и беломраморная столица. Беларусь и Туркменистан разделяют тысячи километров, но, вопреки географии, дружба между странами близка. Ее основа – личные контакты президентов, которые еще в 2009 договорились встречаться каждый год и держат слово по сей день. Это уже пятый визит Александра Лукашенко в Туркменистан. Церемония встречи высокого гостя во дворце «Огузхан» отчасти напоминает белорусский диппротокол. Только в кортеже на десяток-другой больше лошадиных сил. Пышный азиатский колорит и в облачении бойцов почетного караула. Уже не первый раз под сводами этого дворца звучит белорусский гимн.

Тем для разговора за последнее время накопилось много. Заметно, что лидеры постоянно держат руку на пульсе крупнейшего совместного проекта. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который строят белорусы, уже добыл первую партию породы.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Республика Беларусь славится в мире как, я бы сказал, самая производственная инфраструктура, где все-таки имеется высокотехнологичное производство. Это как и автомобильный транспорт, тракторы, другое производство. Они всегда востребованы у нас, в Туркменистане.

Для обслуживания комбината понадобится много самой разной техники. Логично, что первым делом рассмотрят белорусские варианты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы здесь, как договорились с вами, строим мощный центр, машиностроительный центр, торговый огромный дом. И мы уже имеем договоренности и с Вами, с членами вашего Правительства проработали, я с послами Афганистана, Ирана, других государств разговаривал. Мы отсюда с вами будем работать уже белорусско-туркменскими товарами на другие рынки.

Огромный комплекс, представляющий белорусскую технику на рынке Туркменистана, уже практически готов. Этот центр должен стать визитной карточкой наших производителей в регионе.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вся поставляемая техника, включая МАЗы, тракторы, сельскохозяйственную технику, будет сосредоточено в данном центре. Это будет головное структурное подразделение по оказанию не только комплекса продаж, но и оказания сервиса услуг.

О возведении торгового центра белорусской техники несколько лет назад договорились президенты. Сегодня еще до официального открытия здесь уже получили прописку главные экспортеры.

Эрнест Алексеев, директор центра белорусской техники:

Это где-то 10-20 предприятий — основных игроков рынка. Хотелось бы, конечно, чтобы их было гораздо больше. И туркменская сторона просит, чтобы больше приезжало наших производителей сюда. Условия для этого все созданы.

К непростым условиям центральной Азии приспособились практически все наши производители. Машины и оборудование прошли испытание на прочность.

Елена Лапотенкова, генеральный директор компании-производителя нефтегазового оборудования:

Мы обучили персонал, организовали сервисное обслуживание, выполнено было более тысячи скважин-операций. Получен огромный опыт работы в сложных условиях пустыни жарком климате, но при этом установилось очень такое творческое, деловое, тесное партнерство и сотрудничество.

Таких стендов в выставочном центре – несколько сотен. Белорусско-туркменская ярмарка на три дня развернула торговлю.

Белорусские мотивы, оказалось, здорово помогают торговать. Еще до открытия представленные здесь компании подготовили контракты более чем на 10 миллионов долларов. К закрытию эксперты заговорили о сумме в пять раз больше. Побывал в этих павильонах и президент. Александр Лукашенко оценил ассортимент и на белорусских, и на туркменских прилавках.

Здесь же стало известно и о принципиально новых вариантах торговли.

Алексей Мартиненок, СТВ:

У Туркменистана, как и у Беларуси, есть свои общепризнанные бренды. Сейчас в Ашхабаде ночь, а на другой стороне Земли, в Америке, как раз разгар рабочего дня. И именно в эти минуты именно из туркменского хлопка производятся самые известные в мире джинсы.

Белое золото Туркменистана – товар настолько ходовой, что заполучить его считается удачей для любого предприятия легпрома. В Беларуси производством ткани занимаются и огромные комбинаты, и множество мелких компаний. Сейчас практически решен вопрос получения такого элитного сырья в обмен на технику. И это еще один вклад в копилку общего товарооборота, который в этом году будет скромнее, чем в предыдущем. И прилично упал по сравнению с рекордным 2013 – тогда он составил 320 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы проанализировали: в физическом объеме товарооборот у Беларуси сохранился практически со всеми странами и даже вырос, в стоимостном выражении – упал. Я поддерживаю президента в том, что у нас достаточно потенциала, чтобы и в стоимостном выражении достичь и превзойти самый высокий уровень товарооборота, который у нас был.

12 декабря в столицу Туркменистана съехались около восьмидесяти лидеров и представителей государств со всего мира. Таким образом страна отметила юбилей своего миролюбивого политического курса. Как нейтральное государство, Туркменистан отказался от участия в каких бы то ни было вооруженных конфликтах и даже в силовых блоках. Позицию приветствует ООН, высокие иностранные гости к монументу нейтралитета приехали на одном автобусе. К подножию этого сооружения легли и цветы от президента Беларуси.

Настоящая атмосфера мира: рукопожатия с президентом Турции, следом – с руководителем российского Совета Федерации. Здесь же главы Пакистана, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Афганистана, Грузии и Беларуси.

В своем выступлении Александр Лукашенко отметил, насколько по-разному сложилась судьба независимых государств после распада СССР. Многие из них и сейчас переживают серьезные конфликты. Самые разные: военные, этнические, религиозные. Для того, чтобы избежать таковых в будущем, надо понимать их истинные причины.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Посмотрите, что происходит сегодня на планете. Такое ощущение, что мир просто обезумел. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квазигосударства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Ведущие мировые игроки упражняются в воинственной риторике и бряцанье оружием.

В сложных современных условиях особенно тяжело приходится молодым государствам. Миру не хватает взаимного уважения. И с этим сложно не согласиться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня зачастую отсутствует элементарная готовность уважать выбор других. И та категоричность, с которой нам пытаются извне навязать якобы универсальные модели развития, ничем не лучше религиозного фанатизма.

Пора признать совершенные ошибки. Президент Беларуси не мог не сказать о своем видении политического конфликта между Россией и Турцией.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ошибки в этом бурном мире неизбежны. Их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякое нагнетание страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу. И проблема решится.

Голос Беларуси услышали на мировой арене. Важно, что он прозвучал в унисон с десятками других. Также в копилке большого визита в Туркменистан – очевидные экономически подвижки в делах двусторонних, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.