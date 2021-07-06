Александр Лукашенко: «Мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет»

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом зале Дворца Независимости – полный состав правительства. Главный вопрос – наш ответ на евродавление во всех сферах. Президент подчеркнул: антисанкционная стратегия должна быть четкой и результативной. Как бы ни складывались обстоятельства, сохранить темпы роста и стабильность экономики – приоритетная задача. Виктория Ходосок продолжит. Давайте вспомним, как Запад решился «выкрутиться» с новым пакетом санкций. Им нужен был формальный предлог, чтобы начать «бомбить». И здесь на руку история с посадкой самолета компании Ryanair.