Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко: «Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению»
Президент также потребовал доложить о том, как будут защищены наши предприятия и каким образом будет налажено импортозамещение. По мнению главы государства, поиск новых рынков сбыта для Беларуси не проблема. Заинтересованных партнеров достаточно и за пределами европейского региона.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы не сторонники санкционного подхода. Мы считаем, что санкции – это анахронизм. Не только XX, но и XXI века. И те, кто пребывает сейчас в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе наши беглые оппоненты, глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут. В первую очередь для них. Но без ответа мы не оставим никакое санкционное давление. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, адекватно анализируем ситуацию. И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси.