Прямой эфир

Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»

06 июля 2021 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: «Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению»

Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»-1

Президент также потребовал доложить о том, как будут защищены наши предприятия и каким образом будет налажено импортозамещение. По мнению главы государства, поиск новых рынков сбыта для Беларуси не проблема. Заинтересованных партнеров достаточно и за пределами европейского региона.

Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы не сторонники санкционного подхода. Мы считаем, что санкции – это анахронизм. Не только XX, но и XXI века. И те, кто пребывает сейчас в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе наши беглые оппоненты, глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут. В первую очередь для них. Но без ответа мы не оставим никакое санкционное давление. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, адекватно анализируем ситуацию. И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси.

# Международная политика # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу и превратимся в отстойник беглых, он заблуждается
06 июля 2021 11:09

Александр Лукашенко: если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу и превратимся в отстойник беглых, он заблуждается

Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ»
06 июля 2021 10:20

Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ»

Александр Лукашенко: использование санкций для давления на страну – это шантаж в международном масштабе
06 июля 2021 08:30

Александр Лукашенко: использование санкций для давления на страну – это шантаж в международном масштабе