Владимир Макей: «Без ответа мы не оставим никакое санкционное давление»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы не сторонники санкционного подхода. Мы считаем, что санкции – это анахронизм. Не только XX, но и XXI века. И те, кто пребывает сейчас в санкционной эйфории, в первую очередь на Западе наши беглые оппоненты, глубоко заблуждаются, думая, что санкции приведут к чему-то позитивному. Ни к чему позитивному в конечном итоге они не приведут. В первую очередь для них. Но без ответа мы не оставим никакое санкционное давление. Мы очень адекватно смотрим на ситуацию, адекватно анализируем ситуацию. И острота наших шагов всегда будет соизмерима с остротой тех шагов, которые предпринимаются по отношению к Беларуси.