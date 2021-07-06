Александр Лукашенко: если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу и превратимся в отстойник беглых, он заблуждается

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономические инструменты не брезгуют использовать для удовлетворения политических амбиций. Нас продолжают обвинять в невыполнении обязательств по контролю государственной границы. Президент отметил, что противодействовать основным вызовам на рубежах Беларусь будет, как и раньше – соразмерно необходимости и собственным интересам. Кроме того, ситуация с наплывом мигрантов – лишь следствие благоприятных для нелегалов условий, которые создает сама Европа. Так, к примеру, Литва планирует сократить срок рассмотрения запросов об убежище до 10 дней.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. Мы и сегодня этим занимаемся, но ровно столько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране, ну и финансово возможно.

Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа – прежде всего Германия (там не хватает рабочих рук) позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. А что происходит с Сирией? Что произошло в Ливии, в Ираке? Оттуда люди бегут прежде всего.

Мы как занимались на границе основными вызовами, которые были раньше, так и занимаемся. Но мы это будем делать так, как это выгодно нам и насколько финансово мы это сможем обеспечить. Если кто-то хочет больше – пожалуйста, мы готовы сесть за стол и договориться, на каких условиях мы это будем делать. Они хотят превратить, как я уже сказал, Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали. Ребята, этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России.