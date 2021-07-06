Роман Головченко: «Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению»

Новости Беларуси. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать свой суверенитет. Об этом 6 июля заявил Александр Лукашенко во время совещания по противодействию санкциям в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Главное – сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ»

Президент также потребовал доложить о том, как будут защищены наши предприятия и каким образом будет налажено импортозамещение. По мнению главы государства, поиск новых рынков сбыта для Беларуси не проблема. Заинтересованных партнеров достаточно и за пределами европейского региона.