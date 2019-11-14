Президент Беларуси о ситуации на границе с Россией: «Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но не надо от нас чего-то требовать»

Новости Беларуси. Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Такую задачу 14 ноября поставил Александр Лукашенко во время обсуждения темы о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом глава государства принял председателя Госпогранкомитета – Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности – Станислава Зася.

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства две страны подписали ещё в 1995 году. Автоматически он продлевается каждые 5 лет. В этом месяце срок действия документа снова истекает. И необходимость продления договора и стала поводом проанализировать сотрудничество пограничных ведомств Беларуси и России. Наша страна уверена, что ряд положений договора потеряли свою актуальность, и документ требует усиления. А взаимодействие на общих границах нуждается в более согласованных действиях заинтересованных ведомств обеих стран. Александр Лукашенко отметил, что свои обязательства Беларусь выполняет на 100 процентов. Речь о нелегальной миграции, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия и поиске похищенных автомобилей. Но вот к российской стороне есть ряд вопросов. И причём из разряда абсурдных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы надежно защищаем интересы на первых метрах нашего общего Отечества как свои, так и нашего главного союзника – Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть. Ну, например. Сколько мы ведем переговоры с Россией по поводу пересечения нашей внутренней границы, под Смоленском, скажем так. Под Брянском, Смоленском, Псковом. Пересечение этой границы гражданами третьих стран, т. е. если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить пограничники. Даже с российской визой. Его возвращают назад: давай, въезжай через литовско- или латвийско-российскую границу, или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Этот вопрос надо решать с россиянами.

Еще одна проблема – это очереди, которые (меня информировали) достигают до 10 километров под Смоленском. Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра, и не только пограничного: и таможенного, и фитосанитарного, и прочего. Как так? Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку –знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском, к примеру, и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать. То есть, в общем, вроде все нормально в плане вооруженной защиты, обороны – мы безукоризненно выполняем свои обязательства. Но это не то что недоверие, это вообще абсурд полный! Ведь дефекта никакого от этого нет.

У нас же получается какая ситуация? У наших пограничников с Россией всё хорошо. У военных Беларуси и России проблем нет. У транспортников тоже вроде проблем нет. А когда сводим все вопросы на уровне правительства, появляется куча проблем. Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники. Поэтому надо все эти вопросы (идет сейчас процесс переговоров по интеграции) свести, положить на стол и показать: господа, старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это не дешево.