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«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси

14 ноября 2019 15:33
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Новости Беларуси. «Молодежь выбирает будущее!». В Минской области уже проголосовали более 130 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свой гражданский долг активно высказывает и молодежь, которая выбирает будущее, независимость и стабильность. Особенно значительно это событие для тех, кто идет голосовать впервые.

За два дня досрочного голосования свой выбор сделали 11,5 % граждан

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси-1

Так, только в Клецком районе свой гражданский долг уже выполнили несколько десятков молодых человек. Для юношей и девушек это ответственное событие сопровождается приятными поздравлениями.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси-4

Надежда Руц, учащаяся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Я голосую первый раз. Для меня это очень волнительно и знаменательно.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси-7

Роман Кочубей, учащийся Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея:
Значная падзея – выказаць сваю думку, аддаць свой голас.

Кроме того, для тех, кто впервые голосует, по всей Минской области проводятся многочисленные молодежные эстафеты. Юноши и девушки могут не только реализовать свое избирательное право, но и поучаствовать в интерактиве.

«Голосую первый раз. Для меня это очень волнительно». Молодёжь активно голосует досрочно на парламентских выборах в Беларуси-10

# Выборы-2019 # Надежда Руц # Роман Кочубей # Фотофакт

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