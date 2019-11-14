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За два дня досрочного голосования свой выбор сделали 11,5 % граждан

14 ноября 2019 06:56
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Центральной избирательной комиссии, по итогам первых двух дней голоса за своих кандидатов отдали чуть более 11,5 % белорусов.

За два дня досрочного голосования свой выбор сделали 11,5 % граждан-1

Все те, кто в основной день будет занят по долгу службы или личным делам, могут воспользоваться своим правом до субботы, 16 ноября, включительно. Избирательные участки продолжат работу с 10.00 до 19.00. Есть и перерыв – с 14 до 16 часов.

За два дня досрочного голосования свой выбор сделали 11,5 % граждан-4

Подобная практика широко используется в мире. Как в большинстве американских штатов, так и во многих европейских странах временные периоды досрочного голосования у избирателей варьируются от нескольких дней до 2 месяцев, не дожидаясь официальной даты выборов. Напомним, основной день голосования за кандидатов в депутаты нижней палаты парламента – 17 ноября.

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# Избирательная кампания в парламент # Фотофакт

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