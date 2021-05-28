Некоторые участники ЧМ по хоккею в Риге сняли свои флаги в знак солидарности с Беларусью

Несколько команд-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге выразили желание снять флаги своих стран в знак солидарности с Беларусью. Об этом рассказали в латвийской спортивной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом глава федерации подчеркнул, что политика никак не должна быть связана с чемпионатом. Спорт явно используют в своих целях, а переносить ответственность на спортсменов неправильно.

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