Александр Лукашенко: мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь

Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил предприятие «Савушкин-Орша». Это филиал большой компании «Савушкин продукт» – известного лидера белорусской молочной отрасли. Площадка в тройке крупнейших профильных компаний СНГ. Последние 5 лет стали для производителя особенно показательными. Сегодня это группа компаний с 10 производственными площадками по всей стране. Общий объем переработки молока в день – порядка 3600 тонн и более 2300 тонн сыворотки.

Затронули во время разговора и вопрос с развитием «ОршаСырЗавода». Есть идея небольшое производство присоединить к «Савушкин-Орша». Ко всему сохранить коллектив – это порядка 80 человек, повысить зарплату рабочим и решить проблему с долгами.

Показали главе государства производственные линии предприятия. «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года. Новая высокотехнологичная производственная площадка была построена с нуля на месте устаревшего молокоперерабатывающего завода. Сегодня здесь уже выпускают несколько видов мягких сыров. Осенью специалисты начнут монтаж новых линий по производству моцареллы. Запуск планируется в начале 2021 года. Всего там будут перерабатывать до 600 тонн молока в сутки.

После посещения завода Президент пообщался с его сотрудниками и журналистами. Темы поднимали самые разные: от насущных – необходимости построить поликлинику до глобальных – второй волны пандемии и санкций, которыми в последнее время так активно нам грозят партнеры с Запада, да и не только. Таким образом они реагируют на нежелание Беларуси плясать под чужую дудку, забывая о том, что наша страна в состоянии ответить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и в Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Черное море торговать с Россией и прочее. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Поэтому мы им покажем, что такое санкции.

Я поручил правительству внести предложения о переориентации всех торговых потоков с Литвы, с порта Литвы, на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 % бюджета литовского формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались! Поставим на место. А что касается их санкций в отношении нас, мы уже это проходили. Выжили? Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо. Они все намекают на санкции против конкретных людей, особенно против тех, которые остановили блицкриг, которые спасли страну.