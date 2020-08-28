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Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье

28 августа 2020 11:08
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Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье-1

Президент посетил предприятие «Савушкин-Орша». Это филиал большой компании «Савушкин продукт» – известного лидера белорусской молочной отрасли.  

Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Частники начали шататься и не просто шататься – они подло себя ведут многие, которых я собственными руками создавал. Меньше в Витебской области, больше в Минской. Но мы их всех знаем. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Они все запостились: журналисты запостились, показали. Думали, все, власть другая будет, и они побежали куда-то. У журналистов новые коллективы созданы. Мы же это видели. Они уже объединились: значит, БТ нет, ОНТ нет – мы придем. Не придут! Успеют сбежать – они побежали за границу, успеют сбежать – это их счастье.  

Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье-7

Так чтобы у нас в производстве это не произошло. Не думаю, что к Мошенскому можем предъявить претензии. Или у тебя на улицах шатались там, по Бресту и прочее? Видишь, ни одного человека! Почему мы не должны его поставить вровень с нашими? Так и у наших же проблемы были. А у него не было. Это не потому, что мы за какое-то свое мнение начнем ломать людей. Да ради бога! Вот, журналисты стоят – у них тоже половина, может быть, свое мнение имеют. Но они же не ходят по улицам и не ломают страну, в то время как там гусеницы лязгают за пределами.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Александр Мошенский # Александр Савчиц # Фотофакт

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