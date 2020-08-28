Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье

Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Частники начали шататься и не просто шататься – они подло себя ведут многие, которых я собственными руками создавал. Меньше в Витебской области, больше в Минской. Но мы их всех знаем. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Они все запостились: журналисты запостились, показали. Думали, все, власть другая будет, и они побежали куда-то. У журналистов новые коллективы созданы. Мы же это видели. Они уже объединились: значит, БТ нет, ОНТ нет – мы придем. Не придут! Успеют сбежать – они побежали за границу, успеют сбежать – это их счастье.