Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье

Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»
Президент посетил предприятие «Савушкин-Орша». Это филиал большой компании «Савушкин продукт» – известного лидера белорусской молочной отрасли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Частники начали шататься и не просто шататься – они подло себя ведут многие, которых я собственными руками создавал. Меньше в Витебской области, больше в Минской. Но мы их всех знаем. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Они все запостились: журналисты запостились, показали. Думали, все, власть другая будет, и они побежали куда-то. У журналистов новые коллективы созданы. Мы же это видели. Они уже объединились: значит, БТ нет, ОНТ нет – мы придем. Не придут! Успеют сбежать – они побежали за границу, успеют сбежать – это их счастье.
Так чтобы у нас в производстве это не произошло. Не думаю, что к Мошенскому можем предъявить претензии. Или у тебя на улицах шатались там, по Бресту и прочее? Видишь, ни одного человека! Почему мы не должны его поставить вровень с нашими? Так и у наших же проблемы были. А у него не было. Это не потому, что мы за какое-то свое мнение начнем ломать людей. Да ради бога! Вот, журналисты стоят – у них тоже половина, может быть, свое мнение имеют. Но они же не ходят по улицам и не ломают страну, в то время как там гусеницы лязгают за пределами.