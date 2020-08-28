Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия

Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затронули во время разговора и вопрос с развитием «ОршаСырЗавода». Есть идея небольшое производство присоединить к «Савушкин-Орша». Ко всему сохранить коллектив – это порядка 80 человек, повысить зарплату рабочим и решить проблему с долгами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Хорошо, мы договорились. Не затягивайте решение вопроса по 15 тоннам сырья на тот завод. Людей забирайте, молоко забирайте. Долги – половину выносим за скобки. Две с половиной он переварит – со временем, не сразу.

– Эти деньги лучше вложить в колхозы, вы же сами говорите.

Александр Лукашенко:

Вкладывай, я не против. Но только же ты у меня не возьмешь из кармана, это твои будут. Хорошо, вот решение. Вот долги, вот люди. 15 тонн, так? Так. С людьми надо поговорить. Ты согласен с таким решением? Люди сюда, зарплата на 30 % выше, 15 тонн молока, которые мы плавим там, передаем сюда – эффективность выше здесь. Людей не обидеть, поговорить с ними. Может, кто-то не захочет сюда идти.

Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье

Показали главе государства производственные линии предприятия. «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года.