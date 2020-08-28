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Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия

28 августа 2020 11:47
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Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия-1

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия-3

Затронули во время разговора и вопрос с развитием «ОршаСырЗавода». Есть идея небольшое производство присоединить к «Савушкин-Орша». Ко всему сохранить коллектив – это порядка 80 человек, повысить зарплату рабочим и решить проблему с долгами.  

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Хорошо, мы договорились. Не затягивайте решение вопроса по 15 тоннам сырья на тот завод. Людей забирайте, молоко забирайте. Долги – половину выносим за скобки. Две с половиной он переварит – со временем, не сразу.  

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия-9

Эти деньги лучше вложить в колхозы, вы же сами говорите.  

Александр Лукашенко:  
Вкладывай, я не против. Но только же ты у меня не возьмешь из кармана, это твои будут. Хорошо, вот решение. Вот долги, вот люди. 15 тонн, так? Так. С людьми надо поговорить. Ты согласен с таким решением? Люди сюда, зарплата на 30 % выше, 15 тонн молока, которые мы плавим там, передаем сюда – эффективность выше здесь. Людей не обидеть, поговорить с ними. Может, кто-то не захочет сюда идти.  

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Показали главе государства производственные линии предприятия. «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года.  

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия-12

Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия-14

Новая высокотехнологичная производственная площадка была построена с нуля на месте устаревшего молокоперерабатывающего завода. Сегодня здесь уже выпускают несколько видов мягких сыров: фету и брынзу. А осенью специалисты начнут монтаж новых линий по производству моцареллы. Запуск планируется в начале 2021 года. А к середине 2021-го здесь будут перерабатывать до 600 тонн молока в сутки.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Мошенский # Александр Савчиц # Фотофакт

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