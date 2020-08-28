Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил предприятие «Савушкин-Орша». Это филиал большой компании «Савушкин продукт» – известного лидера белорусской молочной отрасли.

Площадка в тройке крупнейших профильных компаний СНГ. Последние 5 лет стали для производителя особенно показательными. Сегодня это группа компаний с 10 производственными площадками по всей стране. Общий объем переработки молока в день – порядка 3600 тонн и более 2300 сыворотки.

Во время разговора Президент отметил, что на такую эффективность работы должны ориентироваться и другие предприятия области. Между государственными и частными структурами не должно быть разницы: необходимо наладить слаженную работу и использовать современные технологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чтобы у нас не было споров… Вот эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Вот тот уровень, на который мы должны выйти. Не должно быть большой разницы между Мошенским, Савчицем и Шерстневым, Исаченко и так далее. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Главное, что не только свое производство смотрит, но и те сельхозпредприятия, технологии. Александр Лукашенко:

Кто? Владимир Андрейченко:

Савчиц Александр.

Александр Лукашенко:

Да, Александр смотрит, и он сейчас смотрит. У него же сырьевые зоны закреплены, так же? Поэтому все. Притом его же за руку мы не водим. А там еще за руку взяли, Президент сырьевые зоны утвердил и так далее и тому подобное. Вот тут надо нам поставить их в равные условия: и «Савушкин продукт», и все эти предприятия. В равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственную поправку – я публично об этом говорю – мы будем делать на надежность и преданность государству.