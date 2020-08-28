Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»

28 августа 2020 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент посетил предприятие «Савушкин-Орша». Это филиал большой компании «Савушкин продукт» – известного лидера белорусской молочной отрасли.    

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-1

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-3

Площадка в тройке крупнейших профильных компаний СНГ. Последние 5 лет стали для производителя особенно показательными. Сегодня это группа компаний с 10 производственными площадками по всей стране. Общий объем переработки молока в день – порядка 3600 тонн и более 2300 сыворотки.  

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-6

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-8

Во время разговора Президент отметил, что на такую эффективность работы должны ориентироваться и другие предприятия области. Между государственными и частными структурами не должно быть разницы: необходимо наладить слаженную работу и использовать современные технологии.  

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Чтобы у нас не было споров… Вот эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Вот тот уровень, на который мы должны выйти. Не должно быть большой разницы между Мошенским, Савчицем и Шерстневым, Исаченко и так далее.  

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главное, что не только свое производство смотрит, но и те сельхозпредприятия, технологии.

Александр Лукашенко:  
Кто?  

Владимир Андрейченко:  
Савчиц Александр.  

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-14

Александр Лукашенко:  
Да, Александр смотрит, и он сейчас смотрит. У него же сырьевые зоны закреплены, так же? Поэтому все. Притом его же за руку мы не водим. А там еще за руку взяли, Президент сырьевые зоны утвердил и так далее и тому подобное. Вот тут надо нам поставить их в равные условия: и «Савушкин продукт», и все эти предприятия. В равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственную поправку – я публично об этом говорю – мы будем делать на надежность и преданность государству.  

Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»-17

Затронули во время разговора и вопрос с развитием «ОршаСырЗавода». Есть идея небольшое производство присоединить к «Савушкин-Орша». Ко всему сохранить коллектив – это порядка 80 человек, повысить зарплату рабочим и решить проблему с долгами.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Александр Мошенский # Александр Савчиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники
27 августа 2020 22:34

«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники

Белорусские автобусы отправят в автопарки Санкт-Петербурга
27 августа 2020 15:27

Белорусские автобусы отправят в автопарки Санкт-Петербурга

Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»
27 августа 2020 13:42

Министр промышленности Беларуси: «Рынок прекращает своё падение, начинает оживать»