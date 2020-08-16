Александр Лукашенко: «Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолёты на взлёте в 15 минутах от наших границ»

Новости Беларуси. Он никогда не просил помощи: ни у сильных мира большой политики, ни тем более у своего народа. С трудностями справлялся сам: влиял на мировую политику, вел непростые переговоры с Россией, убеждал, договаривался, маневрировал между Западом и Востоком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одним словом – вел страну курсом независимости. Первый раз понадобилась помощь народа. И даже не для того, чтобы защитить его – главу государства. Чтобы сохранить свою Беларусь, сберечь будущее своих детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Первое: вы хотите свободы? Скажите, какой?! Вы хотите перемен? Каких, что будем менять?! Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем! Вы хотите «вертолетных денег»? Но вы же знаете, стоящие здесь, на этой площади, что не бывает воздушных «вертолетных денег», что деньги надо зарабатывать каждый день. И не на площади, а в полях, на заводах и фабриках.