Украинская журналистка: если всё-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство

Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегают народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олеся Медведева, журналист, блогер:

Если каким-то образом все-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство, которое начинает решительные и вполне себе такие проевропейские реформы, в том числе массовую приватизацию, прекращение дотаций. Естественно, что большая часть белорусской промышленности, в том числе всякие МАЗы, БелАЗы, отправляются на металлолом, приватизируются, продаются, закрываются. Особенно если произойдет разрыв отношений с Россией, на которую большинство производств и направлено.