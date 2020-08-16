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Украинская журналистка: если всё-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство

16 августа 2020 16:40
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Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегают народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Украинская журналистка: если всё-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство-1

Олеся Медведева, журналист, блогер:
Если каким-то образом все-таки Лукашенко свергнут, к власти потом приходит ориентированное на Запад правительство, которое начинает решительные и вполне себе такие проевропейские реформы, в том числе массовую приватизацию, прекращение дотаций. Естественно, что большая часть белорусской промышленности, в том числе всякие МАЗы, БелАЗы, отправляются на металлолом, приватизируются, продаются, закрываются. Особенно если произойдет разрыв отношений с Россией, на которую большинство производств и направлено.

Рабочие (те самые, что сейчас устраивают забастовки против Лукашенко) остаются без работы и без зарплаты.

# Национальная безопасность # Олеся Медведева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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