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Владимир Соловьёв обратился к белорусам: «Не дайте украсть у вас страну!»

16 августа 2020 16:34
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Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегая народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Владимир Соловьёв обратился к белорусам: «Не дайте украсть у вас страну!»-1

Владимир Соловьев, телеведущий:
Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям из Беларуси. Не дайте украсть у вас страну! Не идите путем раздора и гражданской войны. Попытайтесь услышать друг друга. Попытайтесь понять: что хорошо для вашей страны. Не поддаваться на литовско-польско-американские и прочие шуточки. Не слушать голоса агитаторов-пропагандистов из СМИ, которые впрямую живут на деньги американских налогоплательщиков, в частности радио «Свобода» и прочее.

Попытайтесь задать вопрос: что выгодно именно вам, что хорошо для вас. Посмотрите на то, что произошло в соседних с вами странах. Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовать.

# Национальная безопасность # Владимир Соловьёв # Фотофакт

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