Владимир Соловьёв обратился к белорусам: «Не дайте украсть у вас страну!»

Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегая народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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