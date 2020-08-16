Владимир Соловьёв обратился к белорусам: «Не дайте украсть у вас страну!»

Новости Беларуси. Обеспокоены ситуацией в Беларуси многие эксперты за рубежом, предостерегая народ от ошибок других стран в разные исторические периоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Соловьев, телеведущий:

Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям и слушателям из Беларуси. Не дайте украсть у вас страну! Не идите путем раздора и гражданской войны. Попытайтесь услышать друг друга. Попытайтесь понять: что хорошо для вашей страны. Не поддаваться на литовско-польско-американские и прочие шуточки. Не слушать голоса агитаторов-пропагандистов из СМИ, которые впрямую живут на деньги американских налогоплательщиков, в частности радио «Свобода» и прочее.

Попытайтесь задать вопрос: что выгодно именно вам, что хорошо для вас. Посмотрите на то, что произошло в соседних с вами странах. Посмотрите, какую судьбу вам пытаются уготовать.