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16 августа состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

16 августа 2020 13:29
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Новости Беларуси. Ситуацию в Беларуси 16 августа обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся телефонный разговор глав государств.

16 августа состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина-1

Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Президенты провели основательные консультации по всем вопросам. И еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями Договора о коллективной безопасности.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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